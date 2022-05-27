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Путин пожелал успехов главе Карелии на выборах - РИА Новости, 27.05.2022
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Путин пожелал успехов главе Карелии на выборах
Путин пожелал успехов главе Карелии на выборах - РИА Новости, 27.05.2022
Путин пожелал успехов главе Карелии на выборах
Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Карелии Артуру Парфенчикову на выборах, которые пройдут осенью, отметив, что приобретенный опыт... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:27
2022-05-27T12:30
политика
республика карелия
артур парфенчиков
владимир путин
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Карелии Артуру Парфенчикову на выборах, которые пройдут осенью, отметив, что приобретенный опыт положительно скажется на дальнейшей работе.Парфенчиков поблагодарил главу государства за доверие. "Спасибо огромное за доверие. Будем работать, Владимир Владимирович", - ответил он.Путин также определил круг вопросов, которые требуют оперативного решения - поддержка рынка труда, проблема водоснабжения и очистки сточных вод."Без помощи федерального центра здесь не обойтись. Связанность региона тоже имеет значение. У меня здесь Ваши обращения на этот счёт, они будут направлены в соответствующие правительственные инстанции", - сказал президент, говоря о развитии транспортной инфраструктуры.Путин также отреагировал на слова Парфенчикова по поводу расселения аварийного жилья. Президент отметил, что все соответствующие обращения главы региона будут направлены в правительство. "Я прошу Вас с коллегами из Правительства всё это проработать самым тщательным образом. И конечно, мы сделаем всё для того, чтобы Вас поддержать", - добавил Путин.
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политика, республика карелия, артур парфенчиков, владимир путин
12:27 27.05.2022 (обновлено: 12:30 27.05.2022)
 
Путин пожелал успехов главе Карелии на выборах

Президент Путин пожелал успехов главе Карелии Парфенчикову на выборах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Карелии Артуру Парфенчикову на выборах, которые пройдут осенью, отметив, что приобретенный опыт положительно скажется на дальнейшей работе.
"Надеюсь на то, что ваш опыт, который вы приобрели в качестве главы региона, положительным образом скажется на результатах Вашей следующей итерации в качестве главы республики. Всего доброго Вам, успехов", - сказал Путин.
Парфенчиков поблагодарил главу государства за доверие. "Спасибо огромное за доверие. Будем работать, Владимир Владимирович", - ответил он.
Путин также определил круг вопросов, которые требуют оперативного решения - поддержка рынка труда, проблема водоснабжения и очистки сточных вод.
"Без помощи федерального центра здесь не обойтись. Связанность региона тоже имеет значение. У меня здесь Ваши обращения на этот счёт, они будут направлены в соответствующие правительственные инстанции", - сказал президент, говоря о развитии транспортной инфраструктуры.
Путин также отреагировал на слова Парфенчикова по поводу расселения аварийного жилья. Президент отметил, что все соответствующие обращения главы региона будут направлены в правительство. "Я прошу Вас с коллегами из Правительства всё это проработать самым тщательным образом. И конечно, мы сделаем всё для того, чтобы Вас поддержать", - добавил Путин.
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