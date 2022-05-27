https://ria.ru/20220527/kareliya-1791105493.html

Путин пожелал успехов главе Карелии на выборах

Путин пожелал успехов главе Карелии на выборах - РИА Новости, 27.05.2022

Путин пожелал успехов главе Карелии на выборах

Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Карелии Артуру Парфенчикову на выборах, которые пройдут осенью, отметив, что приобретенный опыт... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:27

2022-05-27T12:27

2022-05-27T12:30

политика

республика карелия

артур парфенчиков

владимир путин

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Карелии Артуру Парфенчикову на выборах, которые пройдут осенью, отметив, что приобретенный опыт положительно скажется на дальнейшей работе.Парфенчиков поблагодарил главу государства за доверие. "Спасибо огромное за доверие. Будем работать, Владимир Владимирович", - ответил он.Путин также определил круг вопросов, которые требуют оперативного решения - поддержка рынка труда, проблема водоснабжения и очистки сточных вод."Без помощи федерального центра здесь не обойтись. Связанность региона тоже имеет значение. У меня здесь Ваши обращения на этот счёт, они будут направлены в соответствующие правительственные инстанции", - сказал президент, говоря о развитии транспортной инфраструктуры.Путин также отреагировал на слова Парфенчикова по поводу расселения аварийного жилья. Президент отметил, что все соответствующие обращения главы региона будут направлены в правительство. "Я прошу Вас с коллегами из Правительства всё это проработать самым тщательным образом. И конечно, мы сделаем всё для того, чтобы Вас поддержать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211115/sever-1759088567.html

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Ольга Фомченкова

политика, республика карелия, артур парфенчиков, владимир путин