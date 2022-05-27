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﻿Кадыров сообщил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке - РИА Новости, 27.05.2022
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﻿Кадыров сообщил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке
﻿Кадыров сообщил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке - РИА Новости, 27.05.2022
﻿Кадыров сообщил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке
Российские войска взяли под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:56
2022-05-27T23:55
в мире
владимир путин
северодонецк
россия
украина
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."Группа российских добровольцев из ЧР под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Охотник полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке", — написал он.Глава Чечни добавил, что украинские боевики блокированы в городе, пути отхода находятся под контролем российских войск."Совместными с подразделениями ЛНР усилиями бандеровское отребье полностью блокировано в городе, так как все отходы из него под контролем российских войск. Теперь остается закончить начатое дело и очистить Северодонецк от украинских бандформирований", — отметил Кадыров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/kadyrov-1789481234.html
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в мире, владимир путин, северодонецк, россия, украина
20:56 27.05.2022 (обновлено: 23:55 27.05.2022)
 
﻿Кадыров сообщил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке

Глава Чечни Кадыров сообщил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Группа российских добровольцев из ЧР под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа "Ахмат" с позывным Охотник полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке", — написал он.
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Глава Чечни добавил, что украинские боевики блокированы в городе, пути отхода находятся под контролем российских войск.
"Совместными с подразделениями ЛНР усилиями бандеровское отребье полностью блокировано в городе, так как все отходы из него под контролем российских войск. Теперь остается закончить начатое дело и очистить Северодонецк от украинских бандформирований", — отметил Кадыров.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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