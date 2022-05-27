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Кадыров поделился кадрами боев в городских условиях на Донбассе - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/kadyrov-1791273767.html
Кадыров поделился кадрами боев в городских условиях на Донбассе
Кадыров поделился кадрами боев в городских условиях на Донбассе - РИА Новости, 27.05.2022
Кадыров поделился кадрами боев в городских условиях на Донбассе
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись из Донбасса, на которой бойцы из Чечни действуют в условиях городского боя, и на ее примере объяснил, чем... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:30
2022-05-27T18:30
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
россия
украина
ситуация в днр и лнр
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись из Донбасса, на которой бойцы из Чечни действуют в условиях городского боя, и на ее примере объяснил, чем такого рода действия отличаются от боестолкновений любого другого рода.На любительском ролике продолжительностью чуть более одной минуты российские военнослужащие из Чеченской Республики ведут огонь из автоматического оружия в заброшенном помещении и посреди жилой застройки. В коротких промежутках между стрельбой военные переговариваются на родном языке, периодически произнося "Аллаху акбар". Место и время съемки в публикации не указано."Если кто-то из обывателей задается вопросами касательно длительного штурма населенных пунктов, пусть потратит время на изучение подобных видеоматериалов. Лобовое столкновение с противником - это одно, но если дело касается штурма какого-нибудь жилого строения, тут одним численным или техническим превосходством не обойдется. Необходима тщательно продуманная стратегия, реализация которой занимает определенное количество времени и сил", - написал Кадыров.Он также обратил внимание, что выполнение боевых задач в условиях города усложняется тем, что в некоторых зданиях могут находиться мирные жители и крайне необходимо избежать их гибели.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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владимир путин, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров
18:30 27.05.2022
 
Кадыров поделился кадрами боев в городских условиях на Донбассе

Рамзан Кадыров показал видео городских боев на Донбассе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись из Донбасса, на которой бойцы из Чечни действуют в условиях городского боя, и на ее примере объяснил, чем такого рода действия отличаются от боестолкновений любого другого рода.
На любительском ролике продолжительностью чуть более одной минуты российские военнослужащие из Чеченской Республики ведут огонь из автоматического оружия в заброшенном помещении и посреди жилой застройки. В коротких промежутках между стрельбой военные переговариваются на родном языке, периодически произнося "Аллаху акбар". Место и время съемки в публикации не указано.
"Если кто-то из обывателей задается вопросами касательно длительного штурма населенных пунктов, пусть потратит время на изучение подобных видеоматериалов. Лобовое столкновение с противником - это одно, но если дело касается штурма какого-нибудь жилого строения, тут одним численным или техническим превосходством не обойдется. Необходима тщательно продуманная стратегия, реализация которой занимает определенное количество времени и сил", - написал Кадыров.
Он также обратил внимание, что выполнение боевых задач в условиях города усложняется тем, что в некоторых зданиях могут находиться мирные жители и крайне необходимо избежать их гибели.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРРамзан Кадыров
 
 
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