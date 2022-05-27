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Кадыров поделился кадрами боев в городских условиях на Донбассе

Кадыров поделился кадрами боев в городских условиях на Донбассе - РИА Новости, 27.05.2022

Кадыров поделился кадрами боев в городских условиях на Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись из Донбасса, на которой бойцы из Чечни действуют в условиях городского боя, и на ее примере объяснил, чем... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:30

2022-05-27T18:30

2022-05-27T18:30

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

россия

украина

ситуация в днр и лнр

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 27 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись из Донбасса, на которой бойцы из Чечни действуют в условиях городского боя, и на ее примере объяснил, чем такого рода действия отличаются от боестолкновений любого другого рода.На любительском ролике продолжительностью чуть более одной минуты российские военнослужащие из Чеченской Республики ведут огонь из автоматического оружия в заброшенном помещении и посреди жилой застройки. В коротких промежутках между стрельбой военные переговариваются на родном языке, периодически произнося "Аллаху акбар". Место и время съемки в публикации не указано."Если кто-то из обывателей задается вопросами касательно длительного штурма населенных пунктов, пусть потратит время на изучение подобных видеоматериалов. Лобовое столкновение с противником - это одно, но если дело касается штурма какого-нибудь жилого строения, тут одним численным или техническим превосходством не обойдется. Необходима тщательно продуманная стратегия, реализация которой занимает определенное количество времени и сил", - написал Кадыров.Он также обратил внимание, что выполнение боевых задач в условиях города усложняется тем, что в некоторых зданиях могут находиться мирные жители и крайне необходимо избежать их гибели.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донбасс

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владимир путин, донбасс, россия, украина, ситуация в днр и лнр, рамзан кадыров