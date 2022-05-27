https://ria.ru/20220527/gumpomosch-1791333172.html
Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 27.05.2022
Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи
РФ доставила на Украину уже более 23,3 тысячи тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:00
2022-05-27T22:00
2022-05-27T22:00
специальная военная операция на украине
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украина
херсонская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ доставила на Украину уже более 23,3 тысячи тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 23 346,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 061 гуманитарная акция", - сказал Мизинцев.В частности, отметил начальник НЦУО, семь акций проведены за истекшие сутки, в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 415,6 тонны гуманитарной помощи.В пятницу проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 277,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил Мизинцев.
https://ria.ru/20220430/gumpomosch-1786337833.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область
Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ доставила на Украину уже более 23,3 тысячи тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 23 346,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 061 гуманитарная акция", - сказал Мизинцев.
В частности, отметил начальник НЦУО, семь акций проведены за истекшие сутки, в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 415,6 тонны гуманитарной помощи.
В пятницу проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 277,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил Мизинцев.