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Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/gumpomosch-1791333172.html
Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 27.05.2022
Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи
РФ доставила на Украину уже более 23,3 тысячи тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:00
2022-05-27T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ доставила на Украину уже более 23,3 тысячи тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 23 346,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 061 гуманитарная акция", - сказал Мизинцев.В частности, отметил начальник НЦУО, семь акций проведены за истекшие сутки, в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 415,6 тонны гуманитарной помощи.В пятницу проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 277,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил Мизинцев.
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в мире, украина, херсонская область
22:00 27.05.2022
 
Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи

Россия доставила на Украину более 23,3 тысячи тонн гумпомощи

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ возле автомобиля с гуманитарной помощью для жителей одного из сел в Харьковской области
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. РФ доставила на Украину уже более 23,3 тысячи тонн гумпомощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 23 346,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведена 1 061 гуманитарная акция", - сказал Мизинцев.
В частности, отметил начальник НЦУО, семь акций проведены за истекшие сутки, в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 415,6 тонны гуманитарной помощи.
В пятницу проводится шесть гуманитарных акций в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 277,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания, добавил Мизинцев.
Торжественная отправка вагона с гуманитарной помощью жителям Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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