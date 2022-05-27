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Двадцать тонн гумпомощи доставили в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/gumpomosch-1791281947.html
Двадцать тонн гумпомощи доставили в пункт временного размещения в Белгороде
Двадцать тонн гумпомощи доставили в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 27.05.2022
Двадцать тонн гумпомощи доставили в пункт временного размещения в Белгороде
В рамках гуманитарной акции уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Детям – в руки" 27 мая в палаточный пункт временного размещения, расположенный... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:46
2022-05-27T18:46
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
мария львова-белова
россия
белгород
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В рамках гуманитарной акции уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Детям – в руки" 27 мая в палаточный пункт временного размещения, расположенный в Белгородском районе Белгородской области, доставлено 20 тонн гуманитарного груза на общую сумму более 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России."При содействии Марии Львовой-Беловой, из Москвы отправлено 20 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 4 миллионов рублей. В нее вошли – инвалидные коляски, детское питание, детская одежда, товары личной гигиены, вода и соки, сладости, оборудование для детских комнат, детские велосипеды и самокаты. Помощь получат более 400 детей, прибывших на территорию России из областей Украины, где проводится специальная военная операция, а также их родители и даже домашние питомцы", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным ведомства, запрос поступил от АНО "Центр развития социальных проектов"."В течение недели все необходимое было закуплено и отправлено в Белгород. Центр занимается в том числе поддержкой детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и регулярно направляет гуманитарную помощь в ПВР в Белгороде", - отметили в пресс-службе.Также в акции приняли участие Московский научно-исследовательский аналитический центр (ГАУ "НИАЦ") и Всероссийская общественная организация "Союз отцов".
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общество, здоровье - общество, мария львова-белова, россия, белгород, москва, ситуация в днр и лнр
18:46 27.05.2022
 
Двадцать тонн гумпомощи доставили в пункт временного размещения в Белгороде

Двадцать тонн гумпомощи доставили в ПВР в Белгороде при содействии детского омбудсмена

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВыдача гуманитарной помощи жителям Волчанска Харьковской области
Выдача гуманитарной помощи жителям Волчанска Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Выдача гуманитарной помощи жителям Волчанска Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В рамках гуманитарной акции уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Детям – в руки" 27 мая в палаточный пункт временного размещения, расположенный в Белгородском районе Белгородской области, доставлено 20 тонн гуманитарного груза на общую сумму более 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России.
"При содействии Марии Львовой-Беловой, из Москвы отправлено 20 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 4 миллионов рублей. В нее вошли – инвалидные коляски, детское питание, детская одежда, товары личной гигиены, вода и соки, сладости, оборудование для детских комнат, детские велосипеды и самокаты. Помощь получат более 400 детей, прибывших на территорию России из областей Украины, где проводится специальная военная операция, а также их родители и даже домашние питомцы", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, запрос поступил от АНО "Центр развития социальных проектов".
"В течение недели все необходимое было закуплено и отправлено в Белгород. Центр занимается в том числе поддержкой детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и регулярно направляет гуманитарную помощь в ПВР в Белгороде", - отметили в пресс-службе.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 19:29В мире
Путин и Драги обсудили гуманитарную ситуацию на Украине
Также в акции приняли участие Московский научно-исследовательский аналитический центр (ГАУ "НИАЦ") и Всероссийская общественная организация "Союз отцов".
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоМария Львова-БеловаРоссияБелгородМоскваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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