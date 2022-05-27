Двадцать тонн гумпомощи доставили в пункт временного размещения в Белгороде
Двадцать тонн гумпомощи доставили в ПВР в Белгороде при содействии детского омбудсмена
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВыдача гуманитарной помощи жителям Волчанска Харьковской области
Выдача гуманитарной помощи жителям Волчанска Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В рамках гуманитарной акции уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Детям – в руки" 27 мая в палаточный пункт временного размещения, расположенный в Белгородском районе Белгородской области, доставлено 20 тонн гуманитарного груза на общую сумму более 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России.
"При содействии Марии Львовой-Беловой, из Москвы отправлено 20 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 4 миллионов рублей. В нее вошли – инвалидные коляски, детское питание, детская одежда, товары личной гигиены, вода и соки, сладости, оборудование для детских комнат, детские велосипеды и самокаты. Помощь получат более 400 детей, прибывших на территорию России из областей Украины, где проводится специальная военная операция, а также их родители и даже домашние питомцы", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным ведомства, запрос поступил от АНО "Центр развития социальных проектов".
"В течение недели все необходимое было закуплено и отправлено в Белгород. Центр занимается в том числе поддержкой детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и регулярно направляет гуманитарную помощь в ПВР в Белгороде", - отметили в пресс-службе.
Также в акции приняли участие Московский научно-исследовательский аналитический центр (ГАУ "НИАЦ") и Всероссийская общественная организация "Союз отцов".