https://ria.ru/20220527/gumpomosch-1791281947.html

Двадцать тонн гумпомощи доставили в пункт временного размещения в Белгороде

Двадцать тонн гумпомощи доставили в пункт временного размещения в Белгороде - РИА Новости, 27.05.2022

Двадцать тонн гумпомощи доставили в пункт временного размещения в Белгороде

В рамках гуманитарной акции уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Детям – в руки" 27 мая в палаточный пункт временного размещения, расположенный... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:46

2022-05-27T18:46

2022-05-27T18:46

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

мария львова-белова

россия

белгород

москва

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В рамках гуманитарной акции уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка "Детям – в руки" 27 мая в палаточный пункт временного размещения, расположенный в Белгородском районе Белгородской области, доставлено 20 тонн гуманитарного груза на общую сумму более 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в России."При содействии Марии Львовой-Беловой, из Москвы отправлено 20 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 4 миллионов рублей. В нее вошли – инвалидные коляски, детское питание, детская одежда, товары личной гигиены, вода и соки, сладости, оборудование для детских комнат, детские велосипеды и самокаты. Помощь получат более 400 детей, прибывших на территорию России из областей Украины, где проводится специальная военная операция, а также их родители и даже домашние питомцы", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным ведомства, запрос поступил от АНО "Центр развития социальных проектов"."В течение недели все необходимое было закуплено и отправлено в Белгород. Центр занимается в том числе поддержкой детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и регулярно направляет гуманитарную помощь в ПВР в Белгороде", - отметили в пресс-службе.Также в акции приняли участие Московский научно-исследовательский аналитический центр (ГАУ "НИАЦ") и Всероссийская общественная организация "Союз отцов".

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/putin-1790956289.html

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, мария львова-белова, россия, белгород, москва, ситуация в днр и лнр