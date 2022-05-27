https://ria.ru/20220527/gazokhranilische-1791267028.html

Нехаммер: "Газпром" потеряет газохранилище в Хайдахе, если его не заполнит

Нехаммер: "Газпром" потеряет газохранилище в Хайдахе, если его не заполнит - РИА Новости, 27.05.2022

Нехаммер: "Газпром" потеряет газохранилище в Хайдахе, если его не заполнит

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил президенту России Владимиру Путину, что "Газпром" потеряет газохранилище в Австрии, если не будет его использовать. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:11

2022-05-27T18:11

2022-05-27T19:55

австрия

газпром

карл нехаммер

владимир путин

цены на нефть

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ВЕНА, 27 мая — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил президенту России Владимиру Путину, что "Газпром" потеряет газохранилище в Австрии, если не будет его использовать."Вновь с его стороны прозвучало заверение, что все поставки полностью будут соблюдаться. Я указал ему на то, что если "Газпром" не будет использовать газохранилище, то потеряет его, оно будет предоставлено в распоряжение другим поставщикам энергии", — сказал глава австрийского правительства после телефонного разговора с российским лидером.Ранее министр энергетики страны Леоноре Гевесслер подтвердила, что газ поступал и поступает в Австрию без перебоев. Она добавила, что без поставок топлива из России в этом году невозможно будет заполнить хранилища до зимы, но Вена стремится диверсифицировать источники.С 1 апреля Россия стала принимать платежи за газ от недружественных стран по новой схеме, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Согласно указу президента, Газпромбанк должен открыть специальные валютные и рублевые счета. Покупатель переводит на первый счет необходимую сумму в валюте, прописанной в контракте, банк продает ее на Московской бирже и зачисляет рубли на второй счет. Именно с него происходит расчет с "Газпромом" за поставленное сырье.Как сообщил Владимир Путин, отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

https://ria.ru/20220527/gaz-1791235953.html

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австрия, газпром, карл нехаммер, владимир путин, цены на нефть