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Руденя: Торопец Тверской области газифицируют к 950-летию - РИА Новости, 27.05.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220527/gazifikatsiya-1791091084.html
Руденя: Торопец Тверской области газифицируют к 950-летию
Руденя: Торопец Тверской области газифицируют к 950-летию - РИА Новости, 27.05.2022
Руденя: Торопец Тверской области газифицируют к 950-летию
Город Тверской области Торопец к 950-летию, которое отмечается в 2024 году, будет благоустроен и газифицирован, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:02
2022-05-27T12:02
тверская область
игорь руденя
природный газ
строительство
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ТВЕРЬ, 27 мая – РИА Новости. Город Тверской области Торопец к 950-летию, которое отмечается в 2024 году, будет благоустроен и газифицирован, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."В преддверии юбилея в городе Торопце планируется выполнить большой объём работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, строительству нового комплекса центральной районной больницы, модернизации учреждений образования, спорта, транспорта и туризма, по ремонту дорог и фасадов зданий, обустройству современных общественных пространств", - сказал Руденя в телеэфире.При этом он отметил, что особая задача – реализация к юбилейной дате проекта газификации города Торопца.К 2024 году планируется строительство межпоселкового газопровода от поселка Кунья Псковской области до города Торопец протяженностью 60 километров, а также газовой котельной в Торопце.В пресс-службе регионального правительства пояснили, что Торопец - самый древний город Тверской области, впервые он упоминается в 1074 году в Лаврентьевской летописи. В Торопце русский полководец, великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор.
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игорь руденя, природный газ, строительство
12:02 27.05.2022
 

Руденя: Торопец Тверской области газифицируют к 950-летию

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Город Торопец
Город Торопец - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 27 мая – РИА Новости. Город Тверской области Торопец к 950-летию, которое отмечается в 2024 году, будет благоустроен и газифицирован, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"В преддверии юбилея в городе Торопце планируется выполнить большой объём работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, строительству нового комплекса центральной районной больницы, модернизации учреждений образования, спорта, транспорта и туризма, по ремонту дорог и фасадов зданий, обустройству современных общественных пространств", - сказал Руденя в телеэфире.
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При этом он отметил, что особая задача – реализация к юбилейной дате проекта газификации города Торопца.
К 2024 году планируется строительство межпоселкового газопровода от поселка Кунья Псковской области до города Торопец протяженностью 60 километров, а также газовой котельной в Торопце.
В пресс-службе регионального правительства пояснили, что Торопец - самый древний город Тверской области, впервые он упоминается в 1074 году в Лаврентьевской летописи. В Торопце русский полководец, великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор.
 
Тверская областьИгорь РуденяПриродный газСтроительство
 
 
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