https://ria.ru/20220527/gazifikatsiya-1791091084.html

Руденя: Торопец Тверской области газифицируют к 950-летию

Руденя: Торопец Тверской области газифицируют к 950-летию - РИА Новости, 27.05.2022

Руденя: Торопец Тверской области газифицируют к 950-летию

Город Тверской области Торопец к 950-летию, которое отмечается в 2024 году, будет благоустроен и газифицирован, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:02

2022-05-27T12:02

2022-05-27T12:02

тверская область

игорь руденя

природный газ

строительство

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ТВЕРЬ, 27 мая – РИА Новости. Город Тверской области Торопец к 950-летию, которое отмечается в 2024 году, будет благоустроен и газифицирован, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."В преддверии юбилея в городе Торопце планируется выполнить большой объём работ по реставрации объектов историко-культурного наследия, строительству нового комплекса центральной районной больницы, модернизации учреждений образования, спорта, транспорта и туризма, по ремонту дорог и фасадов зданий, обустройству современных общественных пространств", - сказал Руденя в телеэфире.При этом он отметил, что особая задача – реализация к юбилейной дате проекта газификации города Торопца.К 2024 году планируется строительство межпоселкового газопровода от поселка Кунья Псковской области до города Торопец протяженностью 60 километров, а также газовой котельной в Торопце.В пресс-службе регионального правительства пояснили, что Торопец - самый древний город Тверской области, впервые он упоминается в 1074 году в Лаврентьевской летописи. В Торопце русский полководец, великий князь Александр Невский венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню – Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой был построен Корсунско-Богородицкий собор.

https://ria.ru/20220526/biznes-1790924261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, природный газ, строительство