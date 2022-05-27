https://ria.ru/20220527/gastrofestival-1791046177.html
В Москве началась "Рыбная неделя"
В Москве началась "Рыбная неделя" - РИА Новости, 27.05.2022
В Москве началась "Рыбная неделя"
Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" стартовал в российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:43
2022-05-27T11:43
2022-05-27T11:44
туризм
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новости - туризм
сергей собянин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" стартовал в российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Самый большой рынок расположится между Манежной и Площадью Революции. В торговых шале гостей фестиваля ждет широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, а также живые мидии, устрицы и другие деликатесы.Насыщенной будет и культурно-развлекательная программа – от кулинарных и творческих мастер-классов до выступлений музыкальных коллективов.В Гольяновском пруду, например, пройдут показательные выступления и мастер-классы по гребле на лодках класса "Дракон". А на Москве-реке организуют заплыв на сапбордах.Кроме того, по словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, многие столичные магазины (всего — около трех тысяч) будут проводить акции в честь "Рыбной недели", а рестораны предложат тематическое меню.Фестиваль продлится с 27 мая по 5 июня.
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алексей немерюк, россия, москва, гастрономия, новости - туризм, сергей собянин, туризм, рестораны, туристы, еда - туризм
11:43 27.05.2022 (обновлено: 11:44 27.05.2022)
В Москве началась "Рыбная неделя"
Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" начался в Москве
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" стартовал в российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"На 23 площадках — в центре города и в жилых районах — представят десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов, по которым можно изучать географию России и зарубежья", — рассказал Собянин.
Самый большой рынок расположится между Манежной и Площадью Революции. В торговых шале гостей фестиваля ждет широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, а также живые мидии, устрицы и другие деликатесы.
Насыщенной будет и культурно-развлекательная программа – от кулинарных и творческих мастер-классов до выступлений музыкальных коллективов.
В Гольяновском пруду, например, пройдут показательные выступления и мастер-классы по гребле на лодках класса "Дракон". А на Москве-реке организуют заплыв на сапбордах.
Кроме того, по словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, многие столичные магазины (всего — около трех тысяч) будут проводить акции в честь "Рыбной недели", а рестораны предложат тематическое меню.
Фестиваль продлится с 27 мая по 5 июня.