https://ria.ru/20220527/gastrofestival-1791046177.html

В Москве началась "Рыбная неделя"

В Москве началась "Рыбная неделя" - РИА Новости, 27.05.2022

В Москве началась "Рыбная неделя"

Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" стартовал в российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:43

2022-05-27T11:43

2022-05-27T11:44

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Гастрономический фестиваль "Рыбная неделя" стартовал в российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.Самый большой рынок расположится между Манежной и Площадью Революции. В торговых шале гостей фестиваля ждет широкий выбор охлажденной, замороженной, копченой и вяленой рыбы, а также живые мидии, устрицы и другие деликатесы.Насыщенной будет и культурно-развлекательная программа – от кулинарных и творческих мастер-классов до выступлений музыкальных коллективов.В Гольяновском пруду, например, пройдут показательные выступления и мастер-классы по гребле на лодках класса "Дракон". А на Москве-реке организуют заплыв на сапбордах.Кроме того, по словам руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, многие столичные магазины (всего — около трех тысяч) будут проводить акции в честь "Рыбной недели", а рестораны предложат тематическое меню.Фестиваль продлится с 27 мая по 5 июня.

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Ольга Кабанова

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