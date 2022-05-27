Рейтинг@Mail.ru
Финляндия выступила против "короткого пути" Украины в ЕС - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791326226.html
Финляндия выступила против "короткого пути" Украины в ЕС
Финляндия выступила против "короткого пути" Украины в ЕС - РИА Новости, 27.05.2022
Финляндия выступила против "короткого пути" Украины в ЕС
Хельсинки не приветствуют поблажек на пути Украины в Европейский Союз, заявила в интервью Yle премьер-министр Финляндии Санна Марин. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:07
2022-05-27T22:48
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
финляндия
санна марин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/79/1562427907_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_b3684df27b597026b3eecddea16c8420.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Хельсинки не приветствуют поблажек на пути Украины в Европейский Союз, заявила в интервью Yle премьер-министр Финляндии Санна Марин."Я не считаю, что мы должны делать исключения Украине, обязательно нужно соблюдать критерии", — сказала Марин.Она добавила, что не видит ничего плохого в статусе кандидата для Украины, отметив при этом, что такой статус не означает, что страна завтра же станет членом ЕС."Конечно, членство потребует большой работы", — заключила она.Накануне Марин посетила с визитом Украину, где встретилась с Владимиром Зеленским.Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Схожего мнения придерживается и министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. По его словам, процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.В то же время спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне.
https://ria.ru/20220527/gaz-1791235953.html
https://ria.ru/20220527/melnik-1791296655.html
https://ria.ru/20220527/kitay-1791264437.html
украина
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156242/79/1562427907_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_93a471d9d1132fa01bead011533e2196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз, финляндия, санна марин
21:07 27.05.2022 (обновлено: 22:48 27.05.2022)
 
Финляндия выступила против "короткого пути" Украины в ЕС

Премьер-министр Финляндии Марин: Украина не сможет завтра вступить в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Хельсинки не приветствуют поблажек на пути Украины в Европейский Союз, заявила в интервью Yle премьер-министр Финляндии Санна Марин.
"Я не считаю, что мы должны делать исключения Украине, обязательно нужно соблюдать критерии", — сказала Марин.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 17:12
В Европе заговорили об "экономическом суициде" из-за антироссийских санкций
Она добавила, что не видит ничего плохого в статусе кандидата для Украины, отметив при этом, что такой статус не означает, что страна завтра же станет членом ЕС.
"Конечно, членство потребует большой работы", — заключила она.
Накануне Марин посетила с визитом Украину, где встретилась с Владимиром Зеленским.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 19:24
"Опустился на дно". Немцы сочли поведение посла Украины в соцсетях позорным
Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Схожего мнения придерживается и министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. По его словам, процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
В то же время спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 18:07
МИД КНР ответил на слова Блинкена о Тайване, заменив в его речи одно слово
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаЕвросоюзФинляндияСанна Марин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала