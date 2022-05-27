https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791326226.html
Финляндия выступила против "короткого пути" Украины в ЕС
Финляндия выступила против "короткого пути" Украины в ЕС - РИА Новости, 27.05.2022
Финляндия выступила против "короткого пути" Украины в ЕС
Хельсинки не приветствуют поблажек на пути Украины в Европейский Союз, заявила в интервью Yle премьер-министр Финляндии Санна Марин. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:07
2022-05-27T21:07
2022-05-27T22:48
в мире
владимир зеленский
украина
евросоюз
финляндия
санна марин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Хельсинки не приветствуют поблажек на пути Украины в Европейский Союз, заявила в интервью Yle премьер-министр Финляндии Санна Марин."Я не считаю, что мы должны делать исключения Украине, обязательно нужно соблюдать критерии", — сказала Марин.Она добавила, что не видит ничего плохого в статусе кандидата для Украины, отметив при этом, что такой статус не означает, что страна завтра же станет членом ЕС."Конечно, членство потребует большой работы", — заключила она.Накануне Марин посетила с визитом Украину, где встретилась с Владимиром Зеленским.Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Схожего мнения придерживается и министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. По его словам, процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.В то же время спикер украинского МИД Олег Николаенко заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне.
https://ria.ru/20220527/gaz-1791235953.html
https://ria.ru/20220527/melnik-1791296655.html
https://ria.ru/20220527/kitay-1791264437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, евросоюз, финляндия, санна марин
21:07 27.05.2022 (обновлено: 22:48 27.05.2022)
Финляндия выступила против "короткого пути" Украины в ЕС
Премьер-министр Финляндии Марин: Украина не сможет завтра вступить в ЕС