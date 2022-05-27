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Финляндия выступила за отказ Европы от российских нефти и газа - РИА Новости, 27.05.2022
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Финляндия выступила за отказ Европы от российских нефти и газа
Финляндия выступила за отказ Европы от российских нефти и газа - РИА Новости, 27.05.2022
Финляндия выступила за отказ Европы от российских нефти и газа
Финляндия выступает за отказ Европы от российских нефти и газа, но с пониманием относится к альтернативным точкам зрения, которые есть у стран, более зависимых... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:11
2022-05-27T20:11
цены на нефть
владимир путин
дмитрий биричевский
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Финляндия выступает за отказ Европы от российских нефти и газа, но с пониманием относится к альтернативным точкам зрения, которые есть у стран, более зависимых от таких поставок, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто."Конечно, мы не хотим стрелять себе в ногу. Это понятно. Но для Финляндии оба запрета – не проблема", - сказал он.Евросоюз уже запретил импорт угля из России, обсуждает варианты нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций из-за военной операции на Украине и работает над снижением зависимости от газа."Я думаю, что это сдвиг навсегда. Трубопровод можно перерубить лишь однажды", - сказал Хаависто.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".
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цены на нефть, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, финляндия, европа
20:11 27.05.2022
 
Финляндия выступила за отказ Европы от российских нефти и газа

Глава МИД Хаависто: для Финляндии отказ от нефти и газа из России не станет проблемой

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Финляндия выступает за отказ Европы от российских нефти и газа, но с пониманием относится к альтернативным точкам зрения, которые есть у стран, более зависимых от таких поставок, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.
"Финляндия на самом деле выступает за эмбарго как на нефть, так и на газ. С нашей стороны никакой проблемы нет. Но, конечно же, я понимаю, почему особенно газ – чувствительная тема для некоторых европейских стран, где потребители используют природный газ из России", - сказал он, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.
"Конечно, мы не хотим стрелять себе в ногу. Это понятно. Но для Финляндии оба запрета – не проблема", - сказал он.
Евросоюз уже запретил импорт угля из России, обсуждает варианты нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций из-за военной операции на Украине и работает над снижением зависимости от газа.
"Я думаю, что это сдвиг навсегда. Трубопровод можно перерубить лишь однажды", - сказал Хаависто.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
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В Минпромторге рассказали о переориентировании российского экспорта
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".
 
Цены на нефтьВладимир ПутинДмитрий БиричевскийРоссияФинляндияЕвропа
 
 
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