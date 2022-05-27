Финляндия выступила за отказ Европы от российских нефти и газа
Глава МИД Хаависто: для Финляндии отказ от нефти и газа из России не станет проблемой
Флаг Финляндии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Финляндия выступает за отказ Европы от российских нефти и газа, но с пониманием относится к альтернативным точкам зрения, которые есть у стран, более зависимых от таких поставок, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.
"Финляндия на самом деле выступает за эмбарго как на нефть, так и на газ. С нашей стороны никакой проблемы нет. Но, конечно же, я понимаю, почему особенно газ – чувствительная тема для некоторых европейских стран, где потребители используют природный газ из России", - сказал он, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.
"Конечно, мы не хотим стрелять себе в ногу. Это понятно. Но для Финляндии оба запрета – не проблема", - сказал он.
"Я думаю, что это сдвиг навсегда. Трубопровод можно перерубить лишь однажды", - сказал Хаависто.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.
Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".