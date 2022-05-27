https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791307140.html

Финляндия выступила за отказ Европы от российских нефти и газа

Финляндия выступила за отказ Европы от российских нефти и газа - РИА Новости, 27.05.2022

Финляндия выступила за отказ Европы от российских нефти и газа

Финляндия выступает за отказ Европы от российских нефти и газа, но с пониманием относится к альтернативным точкам зрения, которые есть у стран, более зависимых... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:11

2022-05-27T20:11

2022-05-27T20:11

цены на нефть

владимир путин

дмитрий биричевский

россия

финляндия

европа

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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Финляндия выступает за отказ Европы от российских нефти и газа, но с пониманием относится к альтернативным точкам зрения, которые есть у стран, более зависимых от таких поставок, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто."Конечно, мы не хотим стрелять себе в ногу. Это понятно. Но для Финляндии оба запрета – не проблема", - сказал он.Евросоюз уже запретил импорт угля из России, обсуждает варианты нефтяного эмбарго в рамках шестого пакета санкций из-за военной операции на Украине и работает над снижением зависимости от газа."Я думаю, что это сдвиг навсегда. Трубопровод можно перерубить лишь однажды", - сказал Хаависто.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он. РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве "оружия".

https://ria.ru/20220527/eksport-1791049562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, владимир путин, дмитрий биричевский, россия, финляндия, европа