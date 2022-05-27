https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791260821.html
МИД Финляндии заявил о желании сохранить мир на границе с Россией
МИД Финляндии заявил о желании сохранить мир на границе с Россией - РИА Новости, 27.05.2022
МИД Финляндии заявил о желании сохранить мир на границе с Россией
Финляндия не считает свое вступление в НАТО угрозой для России и хочет сохранить совместную границу мирной, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:04
2022-05-27T18:04
2022-05-27T18:04
в мире
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нато
мид финляндии
пекка хаависто
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Финляндия не считает свое вступление в НАТО угрозой для России и хочет сохранить совместную границу мирной, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто."Членство Финляндии в НАТО не представляет ни для кого угрозы. Мы хотим сохранить нашу более чем 800-мильную границу с Россией мирной. Мы лишь стремимся укрепить собственную безопасность и внести свой вклад в безопасность Европы", - сказал он, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.Финляндия вместе с Швецией решили отказаться от многолетнего нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО после начала российской военной операции на Украине."Мы видели готовность России к очень дерзким шагам, которые рискованны для ее собственной безопасности, чреваты большими потерями в личном составе и технике. То, что вы живете рядом с соседом, которые способен на очень непредсказуемые шаги, вызывает большую обеспокоенность", - сказал Хаависто, добавив, что запрос на интеграцию в НАТО пошел со стороны общественности.Реакцию России на отказ Финляндии от нейтрального статуса министр назвал "нормальным" и "просчитывавшемся". "Некоторые нарушения воздушного пространства и, конечно, перекрытие газовой трубы, потому что мы отказались платить в рублях, и так далее. Это все последствия, которые мы просчитывали. Ничего удивительного", - сказал он.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, нато, мид финляндии, пекка хаависто, россия
МИД Финляндии заявил о желании сохранить мир на границе с Россией
Глава МИД Финляндии Хаависто не считает вступление страны в НАТО угрозой для России
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Финляндия не считает свое вступление в НАТО угрозой для России и хочет сохранить совместную границу мирной, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.
"Членство Финляндии
в НАТО
не представляет ни для кого угрозы. Мы хотим сохранить нашу более чем 800-мильную границу с Россией
мирной. Мы лишь стремимся укрепить собственную безопасность и внести свой вклад в безопасность Европы", - сказал он, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.
Финляндия вместе с Швецией
решили отказаться от многолетнего нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО после начала российской военной операции на Украине
.
"Мы видели готовность России к очень дерзким шагам, которые рискованны для ее собственной безопасности, чреваты большими потерями в личном составе и технике. То, что вы живете рядом с соседом, которые способен на очень непредсказуемые шаги, вызывает большую обеспокоенность", - сказал Хаависто, добавив, что запрос на интеграцию в НАТО пошел со стороны общественности.
Реакцию России на отказ Финляндии от нейтрального статуса министр назвал "нормальным" и "просчитывавшемся". "Некоторые нарушения воздушного пространства и, конечно, перекрытие газовой трубы, потому что мы отказались платить в рублях, и так далее. Это все последствия, которые мы просчитывали. Ничего удивительного", - сказал он.