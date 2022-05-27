https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791260821.html

МИД Финляндии заявил о желании сохранить мир на границе с Россией

МИД Финляндии заявил о желании сохранить мир на границе с Россией - РИА Новости, 27.05.2022

МИД Финляндии заявил о желании сохранить мир на границе с Россией

Финляндия не считает свое вступление в НАТО угрозой для России и хочет сохранить совместную границу мирной, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:04

2022-05-27T18:04

2022-05-27T18:04

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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Финляндия не считает свое вступление в НАТО угрозой для России и хочет сохранить совместную границу мирной, заявил глава МИД страны Пекка Хаависто."Членство Финляндии в НАТО не представляет ни для кого угрозы. Мы хотим сохранить нашу более чем 800-мильную границу с Россией мирной. Мы лишь стремимся укрепить собственную безопасность и внести свой вклад в безопасность Европы", - сказал он, выступая в вашингтонском экспертном центре CSIS.Финляндия вместе с Швецией решили отказаться от многолетнего нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО после начала российской военной операции на Украине."Мы видели готовность России к очень дерзким шагам, которые рискованны для ее собственной безопасности, чреваты большими потерями в личном составе и технике. То, что вы живете рядом с соседом, которые способен на очень непредсказуемые шаги, вызывает большую обеспокоенность", - сказал Хаависто, добавив, что запрос на интеграцию в НАТО пошел со стороны общественности.Реакцию России на отказ Финляндии от нейтрального статуса министр назвал "нормальным" и "просчитывавшемся". "Некоторые нарушения воздушного пространства и, конечно, перекрытие газовой трубы, потому что мы отказались платить в рублях, и так далее. Это все последствия, которые мы просчитывали. Ничего удивительного", - сказал он.

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, финляндия, нато, мид финляндии, пекка хаависто, россия