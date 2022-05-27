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Гости фестиваля "Черешневый лес" провели субботник и посадили деревья - РИА Новости, 27.05.2022
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Культура
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Гости фестиваля "Черешневый лес" провели субботник и посадили деревья
Гости фестиваля "Черешневый лес" провели субботник и посадили деревья - РИА Новости, 27.05.2022
Гости фестиваля "Черешневый лес" провели субботник и посадили деревья
Гости фестиваля "Черешневый лес" провели субботник и по традиции смотра посадили саженцы. О том, как прошло мероприятие, — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:23
2022-05-27T18:23
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Гости фестиваля "Черешневый лес" провели субботник и по традиции смотра посадили саженцы. О том, как прошло мероприятие, — в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, театр, искусство, черешневый лес (фестиваль), знаменитости, звезды, фото, дмитрий хрусталев, юлия пересильд, марина александрова, елена николаева, андрей бурковский, олег новицкий
18:23 27.05.2022
 
Гости фестиваля "Черешневый лес" провели субботник и посадили деревья

На фестивале "Черешневый лес" посадили деревья перед реабилитационным центром "Под Крылом"

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Гости фестиваля "Черешневый лес" провели субботник и по традиции смотра посадили саженцы. О том, как прошло мероприятие, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Субботник проводился совместно с благотворительным фондом "Галчонок". Его учредитель — актриса Юлия Пересильд.

Посадка деревьев в рамках фестиваля Черешневый лес
1 из 7

Субботник проводился совместно с благотворительным фондом "Галчонок". Его учредитель — актриса Юлия Пересильд.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В этом году организация празднует юбилей — уже десять лет она помогает детям с органическим поражением центральной нервной системы.

Саженцы черешневых деревьев посадили перед новым реабилитационным центром "Под крылом". Он был открыт фондом в 2021 году.

Посадка деревьев в рамках фестиваля Черешневый лес
2 из 7

В этом году организация празднует юбилей — уже десять лет она помогает детям с органическим поражением центральной нервной системы.

Саженцы черешневых деревьев посадили перед новым реабилитационным центром "Под крылом". Он был открыт фондом в 2021 году.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Посадка деревьев осуществлялась друзьями фонда и компании Bosco di Ciliegi, а также попечителями благотворительной организации. Среди них актриса Марина Александрова.

Актриса Марина Александрова во время высадки цветов на субботнике в рамках фестиваля Черешневый лес
3 из 7

Посадка деревьев осуществлялась друзьями фонда и компании Bosco di Ciliegi, а также попечителями благотворительной организации. Среди них актриса Марина Александрова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

На фото она позирует с коллегой Еленой Николаевой.

Актрисы Марина Александрова и Елена Николаева на субботнике в рамках фестиваля Черешневый лес
4 из 7

На фото она позирует с коллегой Еленой Николаевой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

На субботник приехал и Дмитрий Хрусталев — он тоже в числе попечителей благотворительной организации.

Актер Дмитрий Хрусталев на субботнике в рамках фестиваля Черешневый лес
5 из 7

На субботник приехал и Дмитрий Хрусталев — он тоже в числе попечителей благотворительной организации.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Еще один попечитель фонда — актер Андрей Бурковский.

Актеры Андрей Бурковский, Марина Александрова и космонавт Олег Новицкий на субботнике в рамках фестиваля Черешневый лес
6 из 7

Еще один попечитель фонда — актер Андрей Бурковский.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В субботнике участвовали не только артисты. Черешневые деревья приехал посадить и космонавт Олег Новицкий.

Космонавт Олег Новицкий во время посадки дерева в рамках фестиваля Черешневый лес
7 из 7

В субботнике участвовали не только артисты. Черешневые деревья приехал посадить и космонавт Олег Новицкий.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураНовости культурыТеатрИскусствоЧерешневый лес (фестиваль)ЗнаменитостизвездыДмитрий ХрусталевЮлия ПересильдМарина АлександроваЕлена НиколаеваАндрей БурковскийОлег Новицкий
 
 
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