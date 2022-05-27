Гости фестиваля "Черешневый лес" провели субботник и посадили деревья

На фестивале "Черешневый лес" посадили деревья перед реабилитационным центром "Под Крылом"
Субботник проводился совместно с благотворительным фондом "Галчонок". Его учредитель — актриса Юлия Пересильд.
Субботник проводился совместно с благотворительным фондом "Галчонок". Его учредитель — актриса Юлия Пересильд.
В этом году организация празднует юбилей — уже десять лет она помогает детям с органическим поражением центральной нервной системы.
Саженцы черешневых деревьев посадили перед новым реабилитационным центром "Под крылом". Он был открыт фондом в 2021 году.
В этом году организация празднует юбилей — уже десять лет она помогает детям с органическим поражением центральной нервной системы.
Саженцы черешневых деревьев посадили перед новым реабилитационным центром "Под крылом". Он был открыт фондом в 2021 году.
Посадка деревьев осуществлялась друзьями фонда и компании Bosco di Ciliegi, а также попечителями благотворительной организации. Среди них актриса Марина Александрова.
Посадка деревьев осуществлялась друзьями фонда и компании Bosco di Ciliegi, а также попечителями благотворительной организации. Среди них актриса Марина Александрова.
На фото она позирует с коллегой Еленой Николаевой.
На фото она позирует с коллегой Еленой Николаевой.
На субботник приехал и Дмитрий Хрусталев — он тоже в числе попечителей благотворительной организации.
На субботник приехал и Дмитрий Хрусталев — он тоже в числе попечителей благотворительной организации.
Еще один попечитель фонда — актер Андрей Бурковский.
Еще один попечитель фонда — актер Андрей Бурковский.
В субботнике участвовали не только артисты. Черешневые деревья приехал посадить и космонавт Олег Новицкий.
В субботнике участвовали не только артисты. Черешневые деревья приехал посадить и космонавт Олег Новицкий.