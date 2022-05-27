https://ria.ru/20220527/evro-1791011755.html
Российским экспортерам посоветовали избавиться от "токсичного" евро
Российским экспортерам посоветовали избавиться от "токсичного" евро - РИА Новости, 27.05.2022
Российским экспортерам посоветовали избавиться от "токсичного" евро
Российским экспортерам лучше продавать евро, так как эта валюта стала токсичной после решения недружественных стран заморозить часть активов, сказал РИА Новости РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T05:07
2022-05-27T05:07
2022-05-27T05:15
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российским экспортерам лучше продавать евро, так как эта валюта стала токсичной после решения недружественных стран заморозить часть активов, сказал РИА Новости финансист Александр Лосев.Ранее СМИ распространили слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса о том, что страны ЕС заморозили активы Банка России на сумму около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов). Как отметил Рейндерс, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около десяти миллиардов евро.По его мнению, поставщикам российских товаров следовало бы обменять все евро на рубли."Целесообразно было бы экспортерам продавать всю валютную выручку, не держать евро, так как это токсичная валюта. Пока доверие в финансовых и торговых отношениях могут вызывать юань и швейцарский франк", — считает финансист.По его оценке, та основа современной мировой экономики, мировых финансов, которая базировалась на праве собственности, на независимости центральных банков, на том, что их деньги отделены от средств правительства и бизнеса, что они неприкасаемые — это все рушится. Это значит, что евро нельзя будет использовать в качестве резервной валюты, уверен Лосев."Если Европа рушит свои основы, значит она переходит к какой-то другой экономической модели — "большевиков", "троцкистов", кого угодно, но только не той модели, на которой выстраивался европейский капитализм и мировая экономическая система. Видимо, мы на пороге чего-то нового или, наоборот, очень забытого старого, когда такие неправовые действия в отношении имущества и средств частных лиц на уровне государств в конечном итоге приводят к нарушениям экономических систем, которые так долго выстраивались", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20220527/defolt-1791002695.html
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экономика, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), евро, москва
05:07 27.05.2022 (обновлено: 05:15 27.05.2022)
Российским экспортерам посоветовали избавиться от "токсичного" евро
Финансист Лосев: Российским экспортерам лучше избавляться от евро как от токсичной валюты
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российским экспортерам лучше продавать евро, так как эта валюта стала токсичной после решения недружественных стран заморозить часть активов, сказал РИА Новости финансист Александр Лосев.
Ранее СМИ распространили слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса
о том, что страны ЕС заморозили активы Банка России
на сумму около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов). Как отметил Рейндерс, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около десяти миллиардов евро.
"Когда наши финансовые власти предлагают экспортерам оставлять часть валютной выручки, они "подставляют" экспортеров тем самым под возможную конфискацию со стороны недружественных стран. То, что делает Еврокомиссия, это означает, что все экспортеры под риском конфискации, поэтому решение о том, что экспортерам можно продавать 50 процентов валютной выручки, может обернуться катастрофой для экспортеров", — сказал Лосев.
По его мнению, поставщикам российских товаров следовало бы обменять все евро на рубли.
"Целесообразно было бы экспортерам продавать всю валютную выручку, не держать евро, так как это токсичная валюта. Пока доверие в финансовых и торговых отношениях могут вызывать юань и швейцарский франк", — считает финансист.
По его оценке, та основа современной мировой экономики, мировых финансов, которая базировалась на праве собственности, на независимости центральных банков, на том, что их деньги отделены от средств правительства и бизнеса, что они неприкасаемые — это все рушится. Это значит, что евро нельзя будет использовать в качестве резервной валюты, уверен Лосев.
"Если Европа
рушит свои основы, значит она переходит к какой-то другой экономической модели — "большевиков", "троцкистов", кого угодно, но только не той модели, на которой выстраивался европейский капитализм и мировая экономическая система. Видимо, мы на пороге чего-то нового или, наоборот, очень забытого старого, когда такие неправовые действия в отношении имущества и средств частных лиц на уровне государств в конечном итоге приводят к нарушениям экономических систем, которые так долго выстраивались", — заключил эксперт.