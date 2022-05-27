https://ria.ru/20220527/evro-1791011755.html

Российским экспортерам посоветовали избавиться от "токсичного" евро

Российским экспортерам посоветовали избавиться от "токсичного" евро - РИА Новости, 27.05.2022

Российским экспортерам посоветовали избавиться от "токсичного" евро

Российским экспортерам лучше продавать евро, так как эта валюта стала токсичной после решения недружественных стран заморозить часть активов, сказал РИА Новости РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T05:07

2022-05-27T05:07

2022-05-27T05:15

экономика

россия

европа

центральный банк рф (цб рф)

евро

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155027/58/1550275841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d72af8e18b252a0ba32148e183fd6e04.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российским экспортерам лучше продавать евро, так как эта валюта стала токсичной после решения недружественных стран заморозить часть активов, сказал РИА Новости финансист Александр Лосев.Ранее СМИ распространили слова еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса о том, что страны ЕС заморозили активы Банка России на сумму около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов). Как отметил Рейндерс, государства Евросоюза также заморозили материальные активы, такие как яхты и виллы, на сумму около десяти миллиардов евро.По его мнению, поставщикам российских товаров следовало бы обменять все евро на рубли."Целесообразно было бы экспортерам продавать всю валютную выручку, не держать евро, так как это токсичная валюта. Пока доверие в финансовых и торговых отношениях могут вызывать юань и швейцарский франк", — считает финансист.По его оценке, та основа современной мировой экономики, мировых финансов, которая базировалась на праве собственности, на независимости центральных банков, на том, что их деньги отделены от средств правительства и бизнеса, что они неприкасаемые — это все рушится. Это значит, что евро нельзя будет использовать в качестве резервной валюты, уверен Лосев."Если Европа рушит свои основы, значит она переходит к какой-то другой экономической модели — "большевиков", "троцкистов", кого угодно, но только не той модели, на которой выстраивался европейский капитализм и мировая экономическая система. Видимо, мы на пороге чего-то нового или, наоборот, очень забытого старого, когда такие неправовые действия в отношении имущества и средств частных лиц на уровне государств в конечном итоге приводят к нарушениям экономических систем, которые так долго выстраивались", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20220527/defolt-1791002695.html

https://ria.ru/20220526/stavka-1790866488.html

россия

европа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), евро, москва