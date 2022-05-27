https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791239381.html
Минсельхоз предложил ввести временный запрет на вывоз риса
Минсельхоз предложил ввести временный запрет на вывоз риса - РИА Новости, 27.05.2022
Минсельхоз предложил ввести временный запрет на вывоз риса
Минсельхоз предложил запретить экспорт риса из страны с 1 июля по 31 декабря 2022 года, следует из проекта постановления правительства. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:21
2022-05-27T17:21
2022-05-27T17:43
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
дмитрий патрушев
южная осетия
луганская народная республика
евразийский экономический союз
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз предложил запретить экспорт риса из страны с 1 июля по 31 декабря 2022 года, следует из проекта постановления правительства."Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 г. включительно временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее – рис)", - говорится в документе.Временный запрет, в частности, не распространен на рис, вывозимый с территории РФ в государства-члены ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок. Также запрет не будет действовать на рис, вывозимый в целях обеспечения деятельности воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, а также в Республики Абхазия, Южная Осетия, Донецкую и Луганскую народные Республики.Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев ранее в пятницу в рамках Всероссийского зернового форума сообщил, что министерство оценивает целесообразность обнуления ввозных пошлин для риса.Эксперты отрасли ранее не исключали, что производство риса в РФ по итогам текущего года может не вырасти из-за аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, который обеспечивает водными ресурсами несколько районов края и используется для орошения риса.По данным Росстата, урожай риса в РФ в 2021 году сократился на 6%, до 1,074 миллиона тонн, посевные площади под этой культурой также уменьшились - на 3,7%, до 190 тысяч гектаров. Внутреннее потребление риса в РФ, по экспертным оценкам, составляет порядка 800 тысяч тонн.
https://ria.ru/20220527/pshenitsa-1791160710.html
https://ria.ru/20220519/nebenzya-1789612304.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия, дмитрий патрушев, южная осетия, луганская народная республика, евразийский экономический союз, федеральная служба государственной статистики (росстат)
17:21 27.05.2022 (обновлено: 17:43 27.05.2022)
Минсельхоз предложил ввести временный запрет на вывоз риса
Минсельхоз России предложил ввести запрет на вывоз риса с 1 июля по 31 декабря 2022 года