https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791187267.html

Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике

Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике - РИА Новости, 27.05.2022

Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике

Экономика России в настоящий момент испытывает кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:30

2022-05-27T15:30

2022-05-27T15:57

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экономика России в настоящий момент испытывает кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег, заявил министр экономического развития Максим Решетников."В настоящее время у нас в экономике развивается то, что мы называем кризисом спроса, когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике", - сказал Решетников в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что это следует из недельных данных контрольно-кассовой техники, которые "последнее время находятся на уровне на 10% ниже так называемой эталонной недели, за которую мы взяли неделю с 13 по 19 февраля".

https://ria.ru/20220527/rubl-1791002390.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников