https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791187267.html
Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике
Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике - РИА Новости, 27.05.2022
Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике
Экономика России в настоящий момент испытывает кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:30
2022-05-27T15:30
2022-05-27T15:57
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экономика России в настоящий момент испытывает кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег, заявил министр экономического развития Максим Решетников."В настоящее время у нас в экономике развивается то, что мы называем кризисом спроса, когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике", - сказал Решетников в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что это следует из недельных данных контрольно-кассовой техники, которые "последнее время находятся на уровне на 10% ниже так называемой эталонной недели, за которую мы взяли неделю с 13 по 19 февраля".
https://ria.ru/20220527/rubl-1791002390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
15:30 27.05.2022 (обновлено: 15:57 27.05.2022)
Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике
Глава МЭР Решетников назвал текущий кризис в российской экономике кризисом спроса