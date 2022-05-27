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Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике - РИА Новости, 27.05.2022
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Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике
Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике - РИА Новости, 27.05.2022
Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике
Экономика России в настоящий момент испытывает кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег, заявил министр экономического развития... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:30
2022-05-27T15:57
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экономика России в настоящий момент испытывает кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег, заявил министр экономического развития Максим Решетников."В настоящее время у нас в экономике развивается то, что мы называем кризисом спроса, когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике", - сказал Решетников в эфире телеканала "Россия 24".Он пояснил, что это следует из недельных данных контрольно-кассовой техники, которые "последнее время находятся на уровне на 10% ниже так называемой эталонной недели, за которую мы взяли неделю с 13 по 19 февраля".
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников
15:30 27.05.2022 (обновлено: 15:57 27.05.2022)
 
Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике

Глава МЭР Решетников назвал текущий кризис в российской экономике кризисом спроса

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экономика России в настоящий момент испытывает кризис спроса, когда население и предприятия тратят недостаточно денег, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"В настоящее время у нас в экономике развивается то, что мы называем кризисом спроса, когда недостаточно предприятия, потребители, население тратят денег в экономике", - сказал Решетников в эфире телеканала "Россия 24".
Он пояснил, что это следует из недельных данных контрольно-кассовой техники, которые "последнее время находятся на уровне на 10% ниже так называемой эталонной недели, за которую мы взяли неделю с 13 по 19 февраля".
Рубли - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик объяснил резкий разворот рубля
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Максим Решетников
 
 
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