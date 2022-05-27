https://ria.ru/20220527/dtp-1791025172.html

В Стамбуле микроавтобус с рабочими врезался в грузовик

В Стамбуле микроавтобус с рабочими врезался в грузовик - РИА Новости, 27.05.2022

В Стамбуле микроавтобус с рабочими врезался в грузовик

Одиннадцать человек пострадали в тяжелом ДТП с микроавтобусом в турецком Стамбуле, состояние двоих пассажиров тяжелое, передал гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:04

2022-05-27T09:04

2022-05-27T09:04

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дтп

стамбул

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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в тяжелом ДТП с микроавтобусом в турецком Стамбуле, состояние двоих пассажиров тяжелое, передал гостелеканал TRT Haber."На шоссе Шиле в районе Умрание, в направлении Чекмекёй, микроавтобус с рабочими врезался в грузовик. По предварительным данным, в аварии пострадали 11 рабочих, состояние двоих тяжелое", - сообщил телеканал.Пострадавшие госпитализированы, начато расследование причин ДТП.

https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html

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Ольга Фомченкова

в мире, турция, дтп, стамбул