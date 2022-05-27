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В Стамбуле микроавтобус с рабочими врезался в грузовик
В Стамбуле микроавтобус с рабочими врезался в грузовик - РИА Новости, 27.05.2022
В Стамбуле микроавтобус с рабочими врезался в грузовик
Одиннадцать человек пострадали в тяжелом ДТП с микроавтобусом в турецком Стамбуле, состояние двоих пассажиров тяжелое, передал гостелеканал TRT Haber. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:04
2022-05-27T09:04
2022-05-27T09:04
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стамбул
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали в тяжелом ДТП с микроавтобусом в турецком Стамбуле, состояние двоих пассажиров тяжелое, передал гостелеканал TRT Haber."На шоссе Шиле в районе Умрание, в направлении Чекмекёй, микроавтобус с рабочими врезался в грузовик. По предварительным данным, в аварии пострадали 11 рабочих, состояние двоих тяжелое", - сообщил телеканал.Пострадавшие госпитализированы, начато расследование причин ДТП.
https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, дтп, стамбул
В Стамбуле микроавтобус с рабочими врезался в грузовик
В Стамбуле микроавтобус с рабочими врезался в грузовик, 11 человек пострадали