https://ria.ru/20220527/donbass-1791248516.html

Мирная жительница ранена при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками

Мирная жительница ранена при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками - РИА Новости, 27.05.2022

Мирная жительница ранена при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками

Мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских войск горловского поселка Пантелеймоновки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:41

2022-05-27T17:41

2022-05-27T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

пантелеймоновка (горловский район)

иван приходько

горловка

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела со стороны украинских войск горловского поселка Пантелеймоновки, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."В результате бесчеловечного обстрела горловского поселка Пантелеймоновки со стороны украинских нацистов ранение получила мирная жительница по улице Карла Маркса, 10. Состояние – тяжелое. Подробности выясняем", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донбасс

украина

пантелеймоновка (горловский район)

горловка

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, пантелеймоновка (горловский район), иван приходько, горловка