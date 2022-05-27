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Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/donbass-1791207672.html
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска в 15.45 мск обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:12
2022-05-27T16:12
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.45 мск обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщали об обстреле Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, донбасс
16:12 27.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 мм по Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Макеевке. Архивное фото
Последствия обстрела в Макеевке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Последствия обстрела в Макеевке. Архивное фото. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.45 мск обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщали об обстреле Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбасс
 
 
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