https://ria.ru/20220527/donbass-1791207672.html

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР

Украинские войска в 15.45 мск обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:12

2022-05-27T16:12

2022-05-27T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 15.45 мск обстреляли Макеевку в Донецкой народной республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщали об обстреле Макеевки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, донбасс