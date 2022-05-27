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Два мирных жителя ранены при обстрелах ВСУ Ясиноватой и Макеевки - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/donbass-1791205531.html
Два мирных жителя ранены при обстрелах ВСУ Ясиноватой и Макеевки
Два мирных жителя ранены при обстрелах ВСУ Ясиноватой и Макеевки - РИА Новости, 27.05.2022
Два мирных жителя ранены при обстрелах ВСУ Ясиноватой и Макеевки
Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:06
2022-05-27T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: мужчина 1968 года рождения, населенный пункт Макеевка (Кировский район): женщина 1942 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Украинские войска в пятницу несколько раз обстреливали Ясиноватую, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
украина
ясиноватая
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в мире, украина, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс
16:06 27.05.2022
 
Два мирных жителя ранены при обстрелах ВСУ Ясиноватой и Макеевки

Представительство ДНР: два мирных жителя ранены при обстрелах ВСУ Ясиноватой и Макеевки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Ясиноватая и Макеевка в Донецкой народной республике со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух гражданских лиц в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: населенный пункт Ясиноватая: мужчина 1968 года рождения, населенный пункт Макеевка (Кировский район): женщина 1942 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Украинские войска в пятницу несколько раз обстреливали Ясиноватую, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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