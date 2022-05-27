https://ria.ru/20220527/donbass-1791202121.html

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли город Кременная в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:59

2022-05-27T15:59

2022-05-27T15:59

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.40 (совпадает с мск) - с направления населенного пункта Приволье по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 мм (шесть мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр