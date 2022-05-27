Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска выпустили шесть мин калибром 120 мм по Кременной
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная в Луганской народной республике, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 14.40 (совпадает с мск) - с направления населенного пункта Приволье по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 мм (шесть мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.