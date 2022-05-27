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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска за пять минут выпустили по Гольмовскому и Озеряновке в Донецкой народной республике в общей сложности 12 снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:51
2022-05-27T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
донецкая народная республика
россия
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Гольмовскому и Озеряновке в Донецкой народной республике в общей сложности 12 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Металлист – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщали о четырех обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град". Озеряновку войска Украины обстреливали снарядами калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, донецкая народная республика, россия, сцкк
15:51 27.05.2022 (обновлено: 15:52 27.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по двум населенным пунктам снаряды калибром 122 мм

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК в ДНР
Представитель СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель СЦКК в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Гольмовскому и Озеряновке в Донецкой народной республике в общей сложности 12 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Металлист – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщали о четырех обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град". Озеряновку войска Украины обстреливали снарядами калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСЦКК
 
 
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