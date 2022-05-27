https://ria.ru/20220527/donbass-1791174986.html

Украинские войска снова обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска снова обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска снова обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка, и Ясиноватую, где находится крупный железнодорожный узел, применив РСЗО "Град" и... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:56

2022-05-27T14:56

2022-05-27T15:21

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

донбасс

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка, и Ясиноватую, где находится крупный железнодорожный узел, применив РСЗО "Град" и снаряды калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 14.45 (совпадает с мск), Авдеевка – Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град". Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.30, Авдеевка – Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и с применением РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс