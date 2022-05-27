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Украинские войска снова обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/donbass-1791174986.html
Украинские войска снова обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР
Украинские войска снова обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022
Украинские войска снова обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР
Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка, и Ясиноватую, где находится крупный железнодорожный узел, применив РСЗО "Град" и... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:56
2022-05-27T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка, и Ясиноватую, где находится крупный железнодорожный узел, применив РСЗО "Град" и снаряды калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 14.45 (совпадает с мск), Авдеевка – Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град". Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.30, Авдеевка – Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и с применением РСЗО "Град".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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в мире, ясиноватая, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
14:56 27.05.2022 (обновлено: 15:21 27.05.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку и Ясиноватую

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Макеевку, город-спутник Донецка, и Ясиноватую, где находится крупный железнодорожный узел, применив РСЗО "Град" и снаряды калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: 14.45 (совпадает с мск), АвдеевкаЯсиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град". Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.30, Авдеевка – Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его в Telegram-канале.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе и с применением РСЗО "Град".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
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