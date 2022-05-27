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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное

Украинские войска обстреляли поселки Гольмовский и Доломитное в Донецкой народной республике из тяжелого вооружения, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:35

2022-05-27T12:35

2022-05-27T12:37

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ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Гольмовский и Доломитное в Донецкой народной республике из тяжелого вооружения, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:36 (совпадает с мск) – населенный пункт Кудрюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 11:39 – населенный пункт Кудрюмовка – населенный пункт Доломитное: выпущено 9 снарядов калибром 152 мм;", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, отмечается, что со стороны населенного пункта Новгородское украинские войска выпустили по Железной Балке восемь мин калибром 82 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр