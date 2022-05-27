12:35 27.05.2022 (обновлено: 12:37 27.05.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Доломитное
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Гольмовскому и Доломитному 14 снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов крупного калибра после артобстрела в Донбассе
Осколки снарядов крупного калибра после артобстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Гольмовский и Доломитное в Донецкой народной республике из тяжелого вооружения, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:36 (совпадает с мск) – населенный пункт Кудрюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 11:39 – населенный пункт Кудрюмовка – населенный пункт Доломитное: выпущено 9 снарядов калибром 152 мм;", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, отмечается, что со стороны населенного пункта Новгородское украинские войска выпустили по Железной Балке восемь мин калибром 82 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.