12:22 27.05.2022 (обновлено: 12:23 27.05.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 мм
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм; 11:20 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 122 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.