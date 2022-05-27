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Украинские войска обстреляли Александровку и Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Александровку и Петровский район Донецка - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска обстреляли Александровку и Петровский район Донецка

Украинские войска в 11.20 мск обстреляли населенный пункт Александровка и Петровский район Донецка, выпустив 20 мин и снарядов, сообщает представительство... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:18

2022-05-27T12:18

2022-05-27T12:18

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск обстреляли населенный пункт Александровка и Петровский район Донецка, выпустив 20 мин и снарядов, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, опубликованным в его Telegram-канале, три обстрела были зафиксированы в 11.20 - один в направлении Петровского района Донецка и два - Александровки. В общей сложности было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр