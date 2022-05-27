Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 мин калибром 120 мм по Кировскому району Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска менее чем за полчаса обстреляли Кировский район Донецка, выпустив 20 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10:45 (совпадает с мск) - н.п. Пески - г. Донецк (Кировский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Позднее в ведомстве отметили, что в 11.10 также зафиксирован обстрел по Кировскому району Донецка, "выпущено 10 мин калибром 120 мм".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.