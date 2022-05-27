10:53 27.05.2022 (обновлено: 16:16 27.05.2022)
Пушилин заявил, что называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно
Пушилин: называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно, Киев продолжает наносить удары
Дом в Ясиноватой, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно, поскольку украинские военные продолжают наносить удары, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Не назову сумму. Во-первых, потому что территория ДНР еще не освобождена, и у нас есть еще достаточное количество городов, которые нам предстоит освободить. Я говорю и о Красноармейске, я говорю и о Доброполье, и об Артемовске, Константиновке, Славянске... Это все те населенные пункты, которые, к сожалению, тоже подвергнутся в определенной мере разрушениям. Поэтому без этого тоже подсчитать не получится", - сказал он.
"С учетом того, что даже сейчас еще прилетает по Донецку, по Ясиноватой, по Горловке, сейчас единую какую-то сумму вывести не получится", - добавил Пушилин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.