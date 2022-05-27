https://ria.ru/20220527/donbass-1791058722.html

Пушилин заявил, что называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно

Пушилин заявил, что называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно - РИА Новости, 27.05.2022

Пушилин заявил, что называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно

Называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно, поскольку украинские военные продолжают наносить удары, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:53

2022-05-27T10:53

2022-05-27T16:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно, поскольку украинские военные продолжают наносить удары, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин."Не назову сумму. Во-первых, потому что территория ДНР еще не освобождена, и у нас есть еще достаточное количество городов, которые нам предстоит освободить. Я говорю и о Красноармейске, я говорю и о Доброполье, и об Артемовске, Константиновке, Славянске... Это все те населенные пункты, которые, к сожалению, тоже подвергнутся в определенной мере разрушениям. Поэтому без этого тоже подсчитать не получится", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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