Рейтинг@Mail.ru
Пушилин заявил, что называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/donbass-1791058722.html
Пушилин заявил, что называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно
Пушилин заявил, что называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно - РИА Новости, 27.05.2022
Пушилин заявил, что называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно
Называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно, поскольку украинские военные продолжают наносить удары, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:53
2022-05-27T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786913361_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ac2ef6df886ecef03a145a9649f96bad.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно, поскольку украинские военные продолжают наносить удары, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин."Не назову сумму. Во-первых, потому что территория ДНР еще не освобождена, и у нас есть еще достаточное количество городов, которые нам предстоит освободить. Я говорю и о Красноармейске, я говорю и о Доброполье, и об Артемовске, Константиновке, Славянске... Это все те населенные пункты, которые, к сожалению, тоже подвергнутся в определенной мере разрушениям. Поэтому без этого тоже подсчитать не получится", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина &gt;&gt;
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786913361_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_533f7d98c7978ffe5448bb1cd50bab14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
10:53 27.05.2022 (обновлено: 16:16 27.05.2022)
 
Пушилин заявил, что называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно

Пушилин: называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно, Киев продолжает наносить удары

© Фото : ДНР ОнлайнДом в Ясиноватой, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ
Дом в Ясиноватой, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : ДНР Онлайн
Дом в Ясиноватой, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Называть общую сумму ущерба ДНР преждевременно, поскольку украинские военные продолжают наносить удары, заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
"Не назову сумму. Во-первых, потому что территория ДНР еще не освобождена, и у нас есть еще достаточное количество городов, которые нам предстоит освободить. Я говорю и о Красноармейске, я говорю и о Доброполье, и об Артемовске, Константиновке, Славянске... Это все те населенные пункты, которые, к сожалению, тоже подвергнутся в определенной мере разрушениям. Поэтому без этого тоже подсчитать не получится", - сказал он.
"С учетом того, что даже сейчас еще прилетает по Донецку, по Ясиноватой, по Горловке, сейчас единую какую-то сумму вывести не получится", - добавил Пушилин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 мая, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала