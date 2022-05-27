https://ria.ru/20220527/donbass-1791033865.html

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 334 боеприпаса

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 334 боеприпаса - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 334 боеприпаса

Украинские войска за сутки 46 раз обстреливали территорию Донецкой народной республики, выпустив 334 боеприпаса, ранены четыре мирных жителя, сообщает... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:33

2022-05-27T09:33

2022-05-27T09:33

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 46 раз обстреливали территорию Донецкой народной республики, выпустив 334 боеприпаса, ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 334 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц: мужчин 1955 и 1962 г.р. и женщин 1946 и 1968 г.р., в Калининском районе Горловки и Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр