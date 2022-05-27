Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 334 боеприпаса
Представительство ДНР: ВСУ за сутки 46 раз обстреляли республику, выпустив 334 боеприпаса
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 46 раз обстреливали территорию Донецкой народной республики, выпустив 334 боеприпаса, ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 46 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 334 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц: мужчин 1955 и 1962 г.р. и женщин 1946 и 1968 г.р., в Калининском районе Горловки и Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.