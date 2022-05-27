https://ria.ru/20220527/donbass-1791033245.html

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 280 человек

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 280 человек - РИА Новости, 27.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 280 человек

За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 280 человек, включая 36 детей, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:28

2022-05-27T09:28

2022-05-27T09:28

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 280 человек, включая 36 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 26 мая до 08.00 27 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 280 человек, включая 36 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Всего, по данным штаба, с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 36 960 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790291033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр