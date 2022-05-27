Рейтинг@Mail.ru
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 280 человек - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/donbass-1791033245.html
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 280 человек
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 280 человек - РИА Новости, 27.05.2022
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 280 человек
За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 280 человек, включая 36 детей, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:28
2022-05-27T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783966826_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_1f18ef74b0afbf8d818d3bb507315fe8.jpg
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 280 человек, включая 36 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 26 мая до 08.00 27 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 280 человек, включая 36 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Всего, по данным штаба, с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 36 960 человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790291033.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783966826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4b1ec9450fc760f1d7054d7c077b9ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
09:28 27.05.2022
 
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР за сутки эвакуировали 280 человек

Штаб обороны ДНР: из Мариуполя в Безыменное эвакуировали 280 человек за сутки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Беженцы из Мариуполя в пункте временного размещения, организованном МЧС ДНР в селе Безыменное. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике эвакуированы 280 человек, включая 36 детей, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 26 мая до 08.00 27 мая, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 280 человек, включая 36 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 03:05Специальная военная операция на Украине
Власти Мелитополя рассказали о ситуации с беженцами из Мариуполя
Всего, по данным штаба, с 5 марта в Безыменное были эвакуированы 36 960 человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 мая, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала