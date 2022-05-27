https://ria.ru/20220527/donbass-1791027142.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку в ДНР

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой и восемь снарядов калибром 122 мм по Горловке в Донецкой народной республике, сообщает... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:09

2022-05-27T09:09

2022-05-27T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

горловка

донбасс

днр

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой и восемь снарядов калибром 122 мм по Горловке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы зафиксированы в 8.45 (совпадает с мск). По Ясиноватой выпущено 10 ракет из РСЗО "Град", обстрел велся со стороны Авдеевки. По Горловке выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, обстрел велся со стороны населенного пункта Металлист.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

ясиноватая

горловка

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ясиноватая, горловка, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр