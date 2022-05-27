Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Ясиноватой и восемь снарядов калибром 122 мм по Горловке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы зафиксированы в 8.45 (совпадает с мск). По Ясиноватой выпущено 10 ракет из РСЗО "Град", обстрел велся со стороны Авдеевки. По Горловке выпущено восемь снарядов калибром 122 мм, обстрел велся со стороны населенного пункта Металлист.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.