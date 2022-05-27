Женщина получила ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Представительство ДНР: женщина ранена при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела в четверг Кировского района Донецка, поврежден ряд жилых домов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – женщины 1946 г.р. в результате вчерашнего обстрела вооруженных формирований Украины микрорайона шахты 17-17 БИС, Кировского района Донецка по адресу: ул. Ревпути, 5", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №24.
Также повреждены три частных дома па улицам Малиновская и Клавдии Назаровой, уточнило представительство.
Обстрел Кировского района Донецка был зафиксирован представительством ДНР в СЦКК в четверг в 22.45 мск, было выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.