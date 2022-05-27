Рейтинг@Mail.ru
Женщина получила ранение при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/donbass-1791022981.html
Женщина получила ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина получила ранение при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 27.05.2022
Женщина получила ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина ранена в результате обстрела в четверг Кировского района Донецка, поврежден ряд жилых домов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T08:52
2022-05-27T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела в четверг Кировского района Донецка, поврежден ряд жилых домов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – женщины 1946 г.р. в результате вчерашнего обстрела вооруженных формирований Украины микрорайона шахты 17-17 БИС, Кировского района Донецка по адресу: ул. Ревпути, 5", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №24.Также повреждены три частных дома па улицам Малиновская и Клавдии Назаровой, уточнило представительство.Обстрел Кировского района Донецка был зафиксирован представительством ДНР в СЦКК в четверг в 22.45 мск, было выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
08:52 27.05.2022
 
Женщина получила ранение при обстреле Донецка украинскими войсками

Представительство ДНР: женщина ранена при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела в четверг Кировского района Донецка, поврежден ряд жилых домов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – женщины 1946 г.р. в результате вчерашнего обстрела вооруженных формирований Украины микрорайона шахты 17-17 БИС, Кировского района Донецка по адресу: ул. Ревпути, 5", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Пострадавшая госпитализирована в городскую больницу №24.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Также повреждены три частных дома па улицам Малиновская и Клавдии Назаровой, уточнило представительство.
Обстрел Кировского района Донецка был зафиксирован представительством ДНР в СЦКК в четверг в 22.45 мск, было выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 мая, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала