Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по Гольмовскому
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром вновь обстреляли поселок Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустили 6 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:40 (совпадает с мск) – населенный пункт Металлист – населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее в 6.20 мск в пятницу украинские войска выпустили 10 ракет по Гольмовскому.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.