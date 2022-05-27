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Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов - РИА Новости, 27.05.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила в пятницу, что за минувшие сутки ее подразделения уничтожили 68 украинских националистов и два танка. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:35
2022-05-27T10:35
2022-05-27T10:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила в пятницу, что за минувшие сутки ее подразделения уничтожили 68 украинских националистов и два танка.В четверг Народная милиция ДНР заявляла, что за сутки уничтожены 47 украинских националистов и два танка."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, одну огневую позицию 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, пять кочующих 120-мм миномётов, два танка и две бронированные машины. Захвачены два БМП, одна 122-миллиметровая артиллерийская гаубица Д-30, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
10:35 27.05.2022 (обновлено: 10:41 27.05.2022)
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов и два танка