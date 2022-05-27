https://ria.ru/20220527/dnr-1791050739.html

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов - РИА Новости, 27.05.2022

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов

Народная милиция Донецкой народной республики заявила в пятницу, что за минувшие сутки ее подразделения уничтожили 68 украинских националистов и два танка. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:35

2022-05-27T10:35

2022-05-27T10:41

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила в пятницу, что за минувшие сутки ее подразделения уничтожили 68 украинских националистов и два танка.В четверг Народная милиция ДНР заявляла, что за сутки уничтожены 47 украинских националистов и два танка."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, одну огневую позицию 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, пять кочующих 120-мм миномётов, два танка и две бронированные машины. Захвачены два БМП, одна 122-миллиметровая артиллерийская гаубица Д-30, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика