Рейтинг@Mail.ru
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/dnr-1791050739.html
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов - РИА Новости, 27.05.2022
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов
Народная милиция Донецкой народной республики заявила в пятницу, что за минувшие сутки ее подразделения уничтожили 68 украинских националистов и два танка. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:35
2022-05-27T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966315_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_e157ecc3d4d2894c35b5cd209f9157b1.jpg
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила в пятницу, что за минувшие сутки ее подразделения уничтожили 68 украинских националистов и два танка.В четверг Народная милиция ДНР заявляла, что за сутки уничтожены 47 украинских националистов и два танка."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, одну огневую позицию 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, пять кочующих 120-мм миномётов, два танка и две бронированные машины. Захвачены два БМП, одна 122-миллиметровая артиллерийская гаубица Д-30, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966315_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_21e2413c9015ed99f7ef2b87d1ef725a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
10:35 27.05.2022 (обновлено: 10:41 27.05.2022)
 
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов

Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 68 украинских националистов и два танка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Боец Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила в пятницу, что за минувшие сутки ее подразделения уничтожили 68 украинских националистов и два танка.
В четверг Народная милиция ДНР заявляла, что за сутки уничтожены 47 украинских националистов и два танка.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 68 украинских националистов, одну огневую позицию 122-миллиметровых артиллерийских гаубиц Д-30, пять кочующих 120-мм миномётов, два танка и две бронированные машины. Захвачены два БМП, одна 122-миллиметровая артиллерийская гаубица Д-30, одна зенитная установка ЗУ-23-2 и одно грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 мая, 13:43Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала