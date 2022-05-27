https://ria.ru/20220527/deti-1791338611.html
Бастрыкин поручил доложить о гибели близнецов в Хабаровском крае
Бастрыкин поручил доложить о гибели близнецов в Хабаровском крае - РИА Новости, 27.05.2022
Бастрыкин поручил доложить о гибели близнецов в Хабаровском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели годовалой двойни в Хабаровском крае, сообщается в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:42
2022-05-27T22:42
2022-05-27T22:42
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
николаевск-на-амуре
дети
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели годовалой двойни в Хабаровском крае, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее ведомство сообщало о смерти двух годовалых близнецов, которые отравились неизвестным веществом в Николаевске-на-Амуре. Отмечалось, что неизвестное вещество, со слов матери, могло быть на новой детской одежде, которую она надела на детей. Заверяла, что кормила детей как обычно.Бастрыкин сообщал, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Долгалеву Евгению представить доклад об обстоятельствах гибели годовалых близнецов в Николаевске-на-Амуре", - говорится в сообщении.Отмечается, что для установления всех обстоятельств смерти мальчиков проводятся следственные действия и экспертизы.
https://ria.ru/20220527/deti-1791337803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, николаевск-на-амуре, дети
Бастрыкин поручил доложить о гибели близнецов в Хабаровском крае
Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти годовалой двойни в Хабаровском крае