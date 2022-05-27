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Бастрыкин поручил доложить о гибели близнецов в Хабаровском крае - РИА Новости, 27.05.2022
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Бастрыкин поручил доложить о гибели близнецов в Хабаровском крае
Бастрыкин поручил доложить о гибели близнецов в Хабаровском крае - РИА Новости, 27.05.2022
Бастрыкин поручил доложить о гибели близнецов в Хабаровском крае
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели годовалой двойни в Хабаровском крае, сообщается в... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:42
2022-05-27T22:42
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
николаевск-на-амуре
дети
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели годовалой двойни в Хабаровском крае, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее ведомство сообщало о смерти двух годовалых близнецов, которые отравились неизвестным веществом в Николаевске-на-Амуре. Отмечалось, что неизвестное вещество, со слов матери, могло быть на новой детской одежде, которую она надела на детей. Заверяла, что кормила детей как обычно.Бастрыкин сообщал, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Долгалеву Евгению представить доклад об обстоятельствах гибели годовалых близнецов в Николаевске-на-Амуре", - говорится в сообщении.Отмечается, что для установления всех обстоятельств смерти мальчиков проводятся следственные действия и экспертизы.
https://ria.ru/20220527/deti-1791337803.html
хабаровский край
россия
николаевск-на-амуре
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф), россия, николаевск-на-амуре, дети
22:42 27.05.2022
 
Бастрыкин поручил доложить о гибели близнецов в Хабаровском крае

Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти годовалой двойни в Хабаровском крае

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели годовалой двойни в Хабаровском крае, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Ранее ведомство сообщало о смерти двух годовалых близнецов, которые отравились неизвестным веществом в Николаевске-на-Амуре. Отмечалось, что неизвестное вещество, со слов матери, могло быть на новой детской одежде, которую она надела на детей. Заверяла, что кормила детей как обычно.
Бастрыкин сообщал, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Долгалеву Евгению представить доклад об обстоятельствах гибели годовалых близнецов в Николаевске-на-Амуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для установления всех обстоятельств смерти мальчиков проводятся следственные действия и экспертизы.
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ПроисшествияХабаровский крайСледственный комитет России (СК РФ)РоссияНиколаевск-на-АмуреДети
 
 
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