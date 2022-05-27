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Минобороны Чехии: нет договоренности по поставкам тяжелой техники Киеву - РИА Новости, 27.05.2022
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Минобороны Чехии: нет договоренности по поставкам тяжелой техники Киеву
Минобороны Чехии: нет договоренности по поставкам тяжелой техники Киеву - РИА Новости, 27.05.2022
Минобороны Чехии: нет договоренности по поставкам тяжелой техники Киеву
Договоренности о том, что страны НАТО якобы не будут поставлять на Украину тяжелую военную технику, не существует, заявила в пятницу глава минобороны Чехии Яна... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:24
2022-05-27T17:25
в мире
чехия
украина
словакия
нато
вооруженные силы украины
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ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Договоренности о том, что страны НАТО якобы не будут поставлять на Украину тяжелую военную технику, не существует, заявила в пятницу глава минобороны Чехии Яна Чернохова.Ранее, в четверг, агентство DPA со ссылкой на одного из депутатов немецкого парламента сообщило, что страны НАТО якобы неформально договорились о том, что некоторые виды тяжелой военной техники не будут поставляться вооруженным силам Украины."Такой договоренности не существует, по крайней мере, я ничего о ней не знаю. Если бы подобная идея возникла, Чехия ее не поддержала бы", - сказала Чернохова на пресс-конференции после переговоров со своим словацким коллегой Ярославом Надем.В свою очередь, глава минобороны Словакии также заявил, что ничего не слышал о подобной договоренности.Оба министра заявили, что намерены и впредь всячески поддерживать Украину в ее конфликте с Россией.По словам Черноховой, Чехия и Словакия вместе с Польшей лидируют в оказании всяческой, в том числе, и военной, помощи Украине. О конкретных поставках, как уже реализованных, так и предстоящих, министры отказались говорить, сославшись на интересы безопасности. В свою очередь, Надь упомянул участие словацких оборонных предприятий в ремонте и модернизации поврежденной украинской военной техники.Чернохова и Надь также заявили о том, что их страны всячески поддерживают стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html
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в мире, чехия, украина, словакия, нато, вооруженные силы украины
17:24 27.05.2022 (обновлено: 17:25 27.05.2022)
 
Минобороны Чехии: нет договоренности по поставкам тяжелой техники Киеву

Минобороны Чехии: нет договоренности, что на Украину не будет поставляться тяжелая техники

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
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ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Договоренности о том, что страны НАТО якобы не будут поставлять на Украину тяжелую военную технику, не существует, заявила в пятницу глава минобороны Чехии Яна Чернохова.
Ранее, в четверг, агентство DPA со ссылкой на одного из депутатов немецкого парламента сообщило, что страны НАТО якобы неформально договорились о том, что некоторые виды тяжелой военной техники не будут поставляться вооруженным силам Украины.
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"Такой договоренности не существует, по крайней мере, я ничего о ней не знаю. Если бы подобная идея возникла, Чехия ее не поддержала бы", - сказала Чернохова на пресс-конференции после переговоров со своим словацким коллегой Ярославом Надем.
В свою очередь, глава минобороны Словакии также заявил, что ничего не слышал о подобной договоренности.
Оба министра заявили, что намерены и впредь всячески поддерживать Украину в ее конфликте с Россией.
По словам Черноховой, Чехия и Словакия вместе с Польшей лидируют в оказании всяческой, в том числе, и военной, помощи Украине. О конкретных поставках, как уже реализованных, так и предстоящих, министры отказались говорить, сославшись на интересы безопасности. В свою очередь, Надь упомянул участие словацких оборонных предприятий в ремонте и модернизации поврежденной украинской военной техники.
Чернохова и Надь также заявили о том, что их страны всячески поддерживают стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО.
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