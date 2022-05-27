https://ria.ru/20220527/chekhiya-1791240750.html

Минобороны Чехии: нет договоренности по поставкам тяжелой техники Киеву

Минобороны Чехии: нет договоренности по поставкам тяжелой техники Киеву - РИА Новости, 27.05.2022

Минобороны Чехии: нет договоренности по поставкам тяжелой техники Киеву

Договоренности о том, что страны НАТО якобы не будут поставлять на Украину тяжелую военную технику, не существует, заявила в пятницу глава минобороны Чехии Яна... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:24

2022-05-27T17:24

2022-05-27T17:25

в мире

чехия

украина

словакия

нато

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

ПРАГА, 27 мая – РИА Новости. Договоренности о том, что страны НАТО якобы не будут поставлять на Украину тяжелую военную технику, не существует, заявила в пятницу глава минобороны Чехии Яна Чернохова.Ранее, в четверг, агентство DPA со ссылкой на одного из депутатов немецкого парламента сообщило, что страны НАТО якобы неформально договорились о том, что некоторые виды тяжелой военной техники не будут поставляться вооруженным силам Украины."Такой договоренности не существует, по крайней мере, я ничего о ней не знаю. Если бы подобная идея возникла, Чехия ее не поддержала бы", - сказала Чернохова на пресс-конференции после переговоров со своим словацким коллегой Ярославом Надем.В свою очередь, глава минобороны Словакии также заявил, что ничего не слышал о подобной договоренности.Оба министра заявили, что намерены и впредь всячески поддерживать Украину в ее конфликте с Россией.По словам Черноховой, Чехия и Словакия вместе с Польшей лидируют в оказании всяческой, в том числе, и военной, помощи Украине. О конкретных поставках, как уже реализованных, так и предстоящих, министры отказались говорить, сославшись на интересы безопасности. В свою очередь, Надь упомянул участие словацких оборонных предприятий в ремонте и модернизации поврежденной украинской военной техники.Чернохова и Надь также заявили о том, что их страны всячески поддерживают стремление Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

чехия

украина

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, украина, словакия, нато, вооруженные силы украины