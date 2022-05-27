https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

Украине грозят соляные бунты

Украине грозят соляные бунты - РИА Новости, 27.05.2022

Украине грозят соляные бунты

Украину вслед за тотальным дефицитом топлива накрыла волна неожиданного кризиса. С прилавков магазинов исчезла самая обычная поваренная соль. Население рыщет в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T08:00

2022-05-27T08:00

2022-05-27T08:06

авторы

украина

киев

львовская область

артемсоль

санкции в отношении россии

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Украину вслед за тотальным дефицитом топлива накрыла волна неожиданного кризиса. С прилавков магазинов исчезла самая обычная поваренная соль. Население рыщет в поисках заветных пачек и пакетов, но владельцы торговых сетей и частники массово вывешивают таблички "Соли нет" и припрятывают внезапно ставший золотым продукт до лучших времен.Здесь нет никакого преувеличения. Буквально три-четыре дня назад за привычный каждому из нас килограммовый пакет на Украине просили 14 гривен, а уже сегодня стоимость вплотную приблизилась к 100 гривнам. Например, в городе Мостиска Львовской области ошарашенные местные жители делились в соцсетях фотографиями, на которых указана цена 95 гривен за килограмм соли, что по текущему курсу составляет почти 195 рублей. Уточним: речь идет не о каком-то элитном продукте, что попал на прилавок прямиком из далекой экзотической страны, а самой обычной соли в картонной упаковке или целлофановом пакете, которая в нашей жизни присутствует всегда, даже тихо почивая в кухонном шкафу и ожидая очередного периода квашения капусты и консервации.Если сравнить эти цены с российскими, то размер кризиса будет еще более наглядным. В настоящий момент килограмм поваренной соли помола номер один в отечественных торговых сетях реализуется по цене от 12 до 20 рублей, а соль высшего сорта торгуется в районе 35 рублей.Современная молодежь любит посмеиваться над людьми старших поколений, привыкшими при первых слухах о наступлении тяжелых времен бежать в магазин и оптом покупать спички и соль. Подобные шутки кажутся смешными только потому, что наше население за два десятилетия стабильности привыкло к постоянному изобилию на полках, а периоды исчезновения сахара или туалетной бумаги вызывают не панику, а удивленное раздражение.Соляной кризис на Украине случился в результате продвижения союзных войск в Донецкой области. В настоящий момент части и подразделения вооруженных сил России и ДНР находятся буквально в паре десятков километров от города Бахмута, который до 2016 года носил имя Артемовск. Здесь расположено ключевое предприятие "Артемсоль", крупнейшее из профильных в Центральной и Восточной Европе. Производство с полуторавековой историей, в структуру которого входит пять солерудников, находится в городе с красноречивым названием Соледар.Казалось бы, горняки на глубине примерно трехсот метров добывают не золото, не газ и не алмазы, но еще в 1997-м предприятие распоряжением правительства Украины было включено в список промышленных объектов стратегического значения. И совершенно правильно, к слову.Те самые люди старшего поколения, которых мы упоминали выше, наверно, помнят чехословацкий фильм-сказку "Соль дороже злата", который вышел на широкие экраны в 1982 году. Сюжет его незамысловат, но чрезвычайно поучителен. Король спросил у своих дочерей, как сильно они его любят. Первая ответила, что любит его, как золото, а вторая — как драгоценные камни. Третья удивила всех, ответив: отец для нее дороже соли. Двор разразился оскорбительным хохотом, за это некий волшебник наложил на королевство проклятие: вся соль здесь отныне превращалась в золото. Не будем пересказывать все перипетии сюжета, но очень скоро и король, и вся его свита на коленях умоляли волшебника снять заклятие.С древних времен соль — простейшее химическое соединение натрия и хлора — ценилась на вес, а порой и дороже пресловутого желтого металла. Люди давно поняли, что она жизненно важна не только как универсальный консервант, позволяющий длительное время сохранять пищу, но без нее невозможна нормальная работа нашего организма. Еще в VI веке нашей эры римский историк Флавий Кассиодор писал: "Соль необходима всем, в то время как без золота многие могут обойтись". Солью торговали, за нее сражались, ею платили налоги, раздачей соли гасили крестьянские бунты, на ней зарабатывались баснословные состояния.Уже в наше время наука доказала, что умеренное потребление соли обеспечивает важнейшие функции организма: поддержание давления и работы сердца, а также состава крови в норме, проницаемость клеточных мембран, передачу нервных импульсов, сокращение мышечных волокон, она участвует в процессах пищеварения и работе органов чувств. В каждом из нас в эту самую секунду содержится около трехсот граммов соли, и резкое понижение этого уровня критически опасно для здоровья. Медицинские справочники утверждают, что полное отсутствие солей приводит человека к смерти уже через десять дней.Но, как и в случае с электричеством, основными потребителями здесь выступают индустриальные предприятия, а не население.Поваренная соль — ценнейший и крайне важный компонент легкой и тяжелой промышленности. Она массово применяется в черной и цветной металлургии, металлообработке, используется для изготовления охлаждающих растворов. Соль востребована в переработке нефти, в кожевенном, стекольном и алюминиевом производстве. На базе соединения натрия и хлора производятся растворы для размораживания грунтов. Соль является ключевым компонентом в установках подготовки и очистки воды как бытовых, так и промышленных: например, массово применяется в теплоэнергетике, в частности при химической очистке воды для котлов тепловых станций. В очереди за заветными белыми гранулами также стоят косметология, пивоваренные и молокозаводы, фармацевтические и табачные фабрики.Ожидаемая потеря Бахмута вызвала ажиотаж на Украине, впрочем, об этом пишут и западные СМИ. Предприятие "Артемсоль" за прошлый год подало на-гора более двух миллионов тонн соли, 600 тысяч из которых остались на Украине, а остальная часть ушла на экспорт в Польшу, Молдову, Азербайджан, Румынию, Грузию и Германию, попутно значительно пополнив тамошний бюджет.Киев через местные средства массовой информации успокаивает население — дефицита не будет, но, как водится, это не совсем правда.На Украине помимо "Артемсоли" есть всего два аналогичных предприятия, это Солотвинское месторождение в Закарпатье и Дрогобычская солеварня. Первое закрыло производство в связи с ежегодными наводнениями, ставшими следствием неконтролируемой хищнической вырубки карпатских лесов. Солеварня в Дрогобыче выпускает не более 60 тонн продукции в год, что покрывает лишь десять процентов потребности населения, а нужды промышленности не удовлетворяет вовсе.Горькая ирония для Украины состоит в том, что места добычи соли есть в Крыму и в Херсонской области. На полуострове между Саками и Евпаторией расположено озеро Сасык-Сиваш, там добывают уникальную розовую морскую соль. Аналогичных месторождений в мире всего четыре: помимо Крыма, розовые соленые кристаллы добывают в Аргентине, США и на берегах Красного моря. Херсонщина по праву может похвастаться солеварным производством на Кинбурнской косе возле деревни Геройское. Выпариванием соли здесь занимались с незапамятных времен, еще Геродот в одной из своих работ упоминал, что в устье Днепра есть крупные залежи соли, чрезвычайно значимого товара того времени.Впрочем, как мы видим, она не потеряла своей ценности и в век космических технологий.Не берем на себя смелость делать прогнозы, но есть немалые шансы, что в ближайшее время город Бахмут перейдет под контроль союзных войск и вновь станет Артемовском. Нет ни малейших сомнений, что соляная шахта и сопутствующие объекты, например подземный спелеосанаторий для лечения заболеваний органов дыхания, заработают вновь. Продукция предприятия критически важна, без преувеличения, для самого существования Украины, ее шатающейся промышленности. Осталось лишь выяснить, смотрели ли в Киеве тот самый старый фильм, готовы ли они вновь менять донецкую соль на золото или предпочтут платить втридорога, но за привозную из-за океана.

https://ria.ru/20220525/sol-1790629622.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220525/smi-1790664853.html

https://ria.ru/20220525/yod-1790538827.html

https://ria.ru/20220311/syre-1777326831.html

https://ria.ru/20141007/1027232021.html

украина

киев

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авторы, украина, киев, львовская область, артемсоль, санкции в отношении россии