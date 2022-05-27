https://ria.ru/20220527/brigady-1791102892.html
Триста бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы после ночного ливня
Триста бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы после ночного ливня - РИА Новости, 27.05.2022
Триста бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы после ночного ливня
Триста бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы после ночного ливня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T12:22
2022-05-27T12:22
2022-05-27T12:22
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Триста бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы после ночного ливня, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что более половины месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, мосводосток