https://ria.ru/20220527/boeviki-1791052929.html

Пушилин назвал число пленных украинских боевиков на территории ДНР

Пушилин назвал число пленных украинских боевиков на территории ДНР - РИА Новости, 27.05.2022

Пушилин назвал число пленных украинских боевиков на территории ДНР

Свыше 5 тысяч военнопленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой народной республики, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:41

2022-05-27T10:41

2022-05-27T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

денис пушилин

вооруженные силы украины

батальон "азов"

признание днр и лнр в россии

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СНЕЖНОЕ (ДНР), 27 мая - РИА Новости. Свыше 5 тысяч военнопленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой народной республики, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин."Что касается количества, если говорить о последних подразделениях "Азова" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела), которые сдались с "Азовстали ", если быть точным 2439 человек. И до этого порядка 3 тысяч. Это смешанные подразделения", - сказал Пушилин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://ria.ru/20220520/plennye-1789541282.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин сообщил, какое количество пленных находится на территории ДНР Свыше 5 тысяч военнопленных украинских боевиков находятся на территории Донецкой народной республики, сообщил журналистам глава ДНР Денис Пушилин. 2022-05-27T10:41 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины, батальон "азов", признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс