https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791231185.html

В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы

В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы - РИА Новости, 27.05.2022

В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы

Инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, этот факт был установлен в ходе военной спецоперации, РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:56

2022-05-27T16:56

2022-05-27T16:56

в мире

сша

украина

министерство обороны сша

оспа обезьян

оспа

войска рхбз

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, этот факт был установлен в ходе военной спецоперации, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Сейчас в разных регионах мира все чаще фиксируются случаи заражения людей оспой обезьян."В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы", - сказал Кириллов.Он подчеркнул, что интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества. Так, по сравнению с COVID-19, этот возбудитель является таким же контагиозным (заразным), но его летальность в 10 раз выше.Еще в 2003 году Минобороны США разработало программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие, подлежат обязательному прививанию. Вакцинация в Соединенных Штатах обязательна для дипломатического и медицинского персонала. Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов.

сша

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Ольга Фомченкова

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-05-27T16:56 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, оспа обезьян, оспа, войска рхбз