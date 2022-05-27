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В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы - РИА Новости, 27.05.2022
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В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы
В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы - РИА Новости, 27.05.2022
В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы
Инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, этот факт был установлен в ходе военной спецоперации, РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:56
2022-05-27T16:56
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
оспа обезьян
оспа
войска рхбз
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, этот факт был установлен в ходе военной спецоперации, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Сейчас в разных регионах мира все чаще фиксируются случаи заражения людей оспой обезьян."В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы", - сказал Кириллов.Он подчеркнул, что интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества. Так, по сравнению с COVID-19, этот возбудитель является таким же контагиозным (заразным), но его летальность в 10 раз выше.Еще в 2003 году Минобороны США разработало программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие, подлежат обязательному прививанию. Вакцинация в Соединенных Штатах обязательна для дипломатического и медицинского персонала. Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов.
сша
украина
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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, оспа обезьян, оспа, войска рхбз
16:56 27.05.2022
 
В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы

РХБЗ: инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине реагировать на вспышки оспы

© AP Photo / EFREM LUKATSKYУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Украинские военные в защитных костюмах. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы, этот факт был установлен в ходе военной спецоперации, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Сейчас в разных регионах мира все чаще фиксируются случаи заражения людей оспой обезьян.
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"В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы", - сказал Кириллов.
Он подчеркнул, что интерес Пентагона к данной инфекции далеко не случаен: возвращение возбудителя натуральной оспы станет глобальной катастрофой для всего человечества. Так, по сравнению с COVID-19, этот возбудитель является таким же контагиозным (заразным), но его летальность в 10 раз выше.
Еще в 2003 году Минобороны США разработало программу вакцинации от натуральной оспы, в соответствии с которой все американские военнослужащие, подлежат обязательному прививанию. Вакцинация в Соединенных Штатах обязательна для дипломатического и медицинского персонала. Это свидетельствует о том, что США рассматривают возбудитель оспы как приоритетный патогенный биологический агент для боевого применения, а проводимые мероприятия по вакцинопрофилактике направлены на защиту собственных военных контингентов.
 
В миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАОспа обезьянОспаВойска РХБЗ
 
 
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