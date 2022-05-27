https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791229484.html
США и Украина не представляли в ООН данные о совместных биоисследованиях
США и Украина не представляли в ООН данные о совместных биоисследованиях - РИА Новости, 27.05.2022
США и Украина не представляли в ООН данные о совместных биоисследованиях
США и Украина в отчетах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали о совместных работах в этой сфере, заявил в пятницу на брифинге начальник войск РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:51
2022-05-27T16:51
2022-05-27T16:52
в мире
украина
сша
оон
войска рхбз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США и Украина в отчетах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали о совместных работах в этой сфере, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В связи с расследованием военно-биологической деятельности США на территории Украины нами проведен анализ документов, направляемых этими государствами в ООН. Необходимо отметить, что в указанных материалах ни Украина, ни Соединенные Штаты информацию о совместных проводимых биологических исследованиях, а также разработках в области биологической защиты не представляли", - сказал он.По его словам, о взаимодействии с Украиной в своих отчетах для ООН также не заявляли Польша и Германия.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_f854378725dc96778b5587667dd7cc4d.jpg
Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты
Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru.
2022-05-27T16:51
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PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, оон, войска рхбз, министерство обороны рф (минобороны рф)
16:51 27.05.2022 (обновлено: 16:52 27.05.2022)
США и Украина не представляли в ООН данные о совместных биоисследованиях
Кириллов: США и Украина не представляли в ООН данные о совместных биоисследованиях
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США и Украина в отчетах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали о совместных работах в этой сфере, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В связи с расследованием военно-биологической деятельности США на территории Украины нами проведен анализ документов, направляемых этими государствами в ООН. Необходимо отметить, что в указанных материалах ни Украина, ни Соединенные Штаты информацию о совместных проводимых биологических исследованиях, а также разработках в области биологической защиты не представляли", - сказал он.
По его словам, о взаимодействии с Украиной в своих отчетах для ООН также не заявляли Польша и Германия.