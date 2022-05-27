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США и Украина не представляли в ООН данные о совместных биоисследованиях

США и Украина не представляли в ООН данные о совместных биоисследованиях - РИА Новости, 27.05.2022

США и Украина не представляли в ООН данные о совместных биоисследованиях

США и Украина в отчетах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали о совместных работах в этой сфере, заявил в пятницу на брифинге начальник войск РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:51

2022-05-27T16:51

2022-05-27T16:52

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. США и Украина в отчетах о своих биологических исследованиях для ООН не указывали о совместных работах в этой сфере, заявил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В связи с расследованием военно-биологической деятельности США на территории Украины нами проведен анализ документов, направляемых этими государствами в ООН. Необходимо отметить, что в указанных материалах ни Украина, ни Соединенные Штаты информацию о совместных проводимых биологических исследованиях, а также разработках в области биологической защиты не представляли", - сказал он.По его словам, о взаимодействии с Украиной в своих отчетах для ООН также не заявляли Польша и Германия.

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Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-05-27T16:51 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, сша, оон, войска рхбз, министерство обороны рф (минобороны рф)