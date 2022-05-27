https://ria.ru/20220527/bezrabotnye-1791147891.html

Голикова сообщила о снижении числа безработных

Голикова сообщила о снижении числа безработных - РИА Новости, 27.05.2022

Голикова сообщила о снижении числа безработных

Число граждан, зарегистрированных безработными в России, сократилось на 4,2 тысячи с 16 по 23 мая, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:04

2022-05-27T14:04

2022-05-27T14:20

общество

россия

татьяна голикова

безработица

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число граждан, зарегистрированных безработными в России, сократилось на 4,2 тысячи с 16 по 23 мая, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."С 16 по 23 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 4,2 тысячи человек – до 674,9 тысячи. При этом продолжает увеличиваться количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости. Ситуация очень подвижная", - сказала Голикова, слова которой приводят в секретариате.Она уточнила, что экономика реагирует на принимаемые меры по сохранению занятости граждан. Как отметила вице-премьер, за прошлую неделю на 5 тысяч выросло число работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели - со 122,5 тысячи до 127,5 тысячи человек.При этом отмечается снижение на 5,4 тысячи работников, находящихся в простое, – со 136,1 тысячи до 130,7 тысячи.

https://ria.ru/20220504/rabota-1786797633.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, татьяна голикова, безработица