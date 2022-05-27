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Голикова сообщила о снижении числа безработных - РИА Новости, 27.05.2022
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Голикова сообщила о снижении числа безработных
Голикова сообщила о снижении числа безработных - РИА Новости, 27.05.2022
Голикова сообщила о снижении числа безработных
Число граждан, зарегистрированных безработными в России, сократилось на 4,2 тысячи с 16 по 23 мая, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:04
2022-05-27T14:20
общество
россия
татьяна голикова
безработица
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число граждан, зарегистрированных безработными в России, сократилось на 4,2 тысячи с 16 по 23 мая, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда."С 16 по 23 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 4,2 тысячи человек – до 674,9 тысячи. При этом продолжает увеличиваться количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости. Ситуация очень подвижная", - сказала Голикова, слова которой приводят в секретариате.Она уточнила, что экономика реагирует на принимаемые меры по сохранению занятости граждан. Как отметила вице-премьер, за прошлую неделю на 5 тысяч выросло число работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели - со 122,5 тысячи до 127,5 тысячи человек.При этом отмечается снижение на 5,4 тысячи работников, находящихся в простое, – со 136,1 тысячи до 130,7 тысячи.
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общество, россия, татьяна голикова, безработица
14:04 27.05.2022 (обновлено: 14:20 27.05.2022)
 
Голикова сообщила о снижении числа безработных

Голикова: число зарегистрированных безработных снизилось на 4,2 тысячи с 16 по 23 мая

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число граждан, зарегистрированных безработными в России, сократилось на 4,2 тысячи с 16 по 23 мая, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"С 16 по 23 мая сократилось количество зарегистрированных безработных граждан на 4,2 тысячи человек – до 674,9 тысячи. При этом продолжает увеличиваться количество организаций, заявивших об изменении режимов занятости. Ситуация очень подвижная", - сказала Голикова, слова которой приводят в секретариате.
Она уточнила, что экономика реагирует на принимаемые меры по сохранению занятости граждан. Как отметила вице-премьер, за прошлую неделю на 5 тысяч выросло число работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели - со 122,5 тысячи до 127,5 тысячи человек.
При этом отмечается снижение на 5,4 тысячи работников, находящихся в простое, – со 136,1 тысячи до 130,7 тысячи.
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ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваБезработица
 
 
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