https://ria.ru/20220527/bezhentsy-1791090784.html

На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины

На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 27.05.2022

На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины

Регионы Северного Кавказа приняли около 4,7 тысячи беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины, сообщило полпредство в СКФО. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:57

2022-05-27T11:57

2022-05-27T11:57

россия

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

скфо

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Регионы Северного Кавказа приняли около 4,7 тысячи беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины, сообщило полпредство в СКФО."На сегодняшний день на территорию СКФО прибыли около 4,7 тысячи человек, включая почти 1,5 тысячи детей. В пунктах временного размещения находятся больше 940 беженцев, остальные граждане разместились у родственников и знакомых", - говорится в сообщении.Отмечается, что со всеми прибывшими работают представители социальных и психологических служб, оказывая социально-правовую поддержку, помогая адаптироваться к новым условиям и справиться с пережитым стрессом.Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса на фоне обострения началась в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790355163.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

скфо

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, скфо, эвакуация жителей днр и лнр в россию