https://ria.ru/20220527/bezhentsy-1791090784.html
На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины
На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 27.05.2022
На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины
Регионы Северного Кавказа приняли около 4,7 тысячи беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины, сообщило полпредство в СКФО. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:57
2022-05-27T11:57
2022-05-27T11:57
россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
скфо
эвакуация жителей днр и лнр в россию
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778624615_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_89aaf7173d3ad1cea2c9055c400d8ab4.jpg
ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Регионы Северного Кавказа приняли около 4,7 тысячи беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины, сообщило полпредство в СКФО."На сегодняшний день на территорию СКФО прибыли около 4,7 тысячи человек, включая почти 1,5 тысячи детей. В пунктах временного размещения находятся больше 940 беженцев, остальные граждане разместились у родственников и знакомых", - говорится в сообщении.Отмечается, что со всеми прибывшими работают представители социальных и психологических служб, оказывая социально-правовую поддержку, помогая адаптироваться к новым условиям и справиться с пережитым стрессом.Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса на фоне обострения началась в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790355163.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
скфо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778624615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_289351ab6f26b0d5389344528ef0fe65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, скфо, эвакуация жителей днр и лнр в россию
На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины
Регионы Северного Кавказа приняли около 4,7 тысячи беженцев из Донбасса и Украины