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На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 27.05.2022
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На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины
На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины - РИА Новости, 27.05.2022
На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины
Регионы Северного Кавказа приняли около 4,7 тысячи беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины, сообщило полпредство в СКФО. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:57
2022-05-27T11:57
россия
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
скфо
эвакуация жителей днр и лнр в россию
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ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Регионы Северного Кавказа приняли около 4,7 тысячи беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины, сообщило полпредство в СКФО."На сегодняшний день на территорию СКФО прибыли около 4,7 тысячи человек, включая почти 1,5 тысячи детей. В пунктах временного размещения находятся больше 940 беженцев, остальные граждане разместились у родственников и знакомых", - говорится в сообщении.Отмечается, что со всеми прибывшими работают представители социальных и психологических служб, оказывая социально-правовую поддержку, помогая адаптироваться к новым условиям и справиться с пережитым стрессом.Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса на фоне обострения началась в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220524/bezhentsy-1790355163.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, скфо, эвакуация жителей днр и лнр в россию
11:57 27.05.2022
 
На Северный Кавказ прибыло почти пять тысяч беженцев из Донбасса и Украины

Регионы Северного Кавказа приняли около 4,7 тысячи беженцев из Донбасса и Украины

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАвтомобили с беженцами на выезде из Мариуполя
Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Автомобили с беженцами на выезде из Мариуполя. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 27 мая - РИА Новости. Регионы Северного Кавказа приняли около 4,7 тысячи беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины, сообщило полпредство в СКФО.
"На сегодняшний день на территорию СКФО прибыли около 4,7 тысячи человек, включая почти 1,5 тысячи детей. В пунктах временного размещения находятся больше 940 беженцев, остальные граждане разместились у родственников и знакомых", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что со всеми прибывшими работают представители социальных и психологических служб, оказывая социально-правовую поддержку, помогая адаптироваться к новым условиям и справиться с пережитым стрессом.
Масштабная эвакуация гражданского населения из республик Донбасса на фоне обострения началась в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
РоссияОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСКФОЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию
 
 
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