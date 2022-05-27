https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791269875.html
Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной
Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной - РИА Новости, 27.05.2022
Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной
С 1 июня по 31 августа на территории трех районов Гомельской области Белоруссии, которая граничит с Украиной, ограничивается пребывание граждан в пограничной... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:17
2022-05-27T18:17
2022-05-27T18:27
белоруссия
украина
в мире
гомельская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
МИНСК, 27 мая – РИА Новости. С 1 июня по 31 августа на территории трех районов Гомельской области Белоруссии, которая граничит с Украиной, ограничивается пребывание граждан в пограничной полосе, сообщил в пятницу белорусский Государственный погранкомитет.Отмечается, что вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые и служебные обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории.Также, по информации комитета, в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.
https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791177845.html
белоруссия
украина
гомельская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, украина, в мире, гомельская область
18:17 27.05.2022 (обновлено: 18:27 27.05.2022)
Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной
С 1 июня по 31 августа Белоруссия ограничит посещение погранполосы в Гомельской области