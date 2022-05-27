https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791269875.html

Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной

Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной - РИА Новости, 27.05.2022

Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной

С 1 июня по 31 августа на территории трех районов Гомельской области Белоруссии, которая граничит с Украиной, ограничивается пребывание граждан в пограничной... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:17

2022-05-27T18:17

2022-05-27T18:27

белоруссия

украина

в мире

гомельская область

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. С 1 июня по 31 августа на территории трех районов Гомельской области Белоруссии, которая граничит с Украиной, ограничивается пребывание граждан в пограничной полосе, сообщил в пятницу белорусский Государственный погранкомитет.Отмечается, что вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые и служебные обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории.Также, по информации комитета, в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791177845.html

белоруссия

украина

гомельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

белоруссия, украина, в мире, гомельская область