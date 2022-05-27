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Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной - РИА Новости, 27.05.2022
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Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной
Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной - РИА Новости, 27.05.2022
Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной
С 1 июня по 31 августа на территории трех районов Гомельской области Белоруссии, которая граничит с Украиной, ограничивается пребывание граждан в пограничной... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:17
2022-05-27T18:27
белоруссия
украина
в мире
гомельская область
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. С 1 июня по 31 августа на территории трех районов Гомельской области Белоруссии, которая граничит с Украиной, ограничивается пребывание граждан в пограничной полосе, сообщил в пятницу белорусский Государственный погранкомитет.Отмечается, что вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые и служебные обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории.Также, по информации комитета, в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.
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белоруссия, украина, в мире, гомельская область
18:17 27.05.2022 (обновлено: 18:27 27.05.2022)
 
Белоруссия временно ограничит передвижение людей у границ с Украиной

С 1 июня по 31 августа Белоруссия ограничит посещение погранполосы в Гомельской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. С 1 июня по 31 августа на территории трех районов Гомельской области Белоруссии, которая граничит с Украиной, ограничивается пребывание граждан в пограничной полосе, сообщил в пятницу белорусский Государственный погранкомитет.
"В целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года временно ограничивается въезд, вход, временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые и служебные обязанности, участвующих в мероприятиях по охране государственной границы на указанной территории.
Также, по информации комитета, в указанный период приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.
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