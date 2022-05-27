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Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным серьезным и интенсивным - РИА Новости, 27.05.2022
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Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным серьезным и интенсивным
Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным серьезным и интенсивным - РИА Новости, 27.05.2022
Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным серьезным и интенсивным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине был очень интенсивным и серьёзным. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:24
2022-05-27T18:24
в мире
австрия
украина
россия
владимир путин
карл нехаммер
вена
донбасс
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине был очень интенсивным и серьёзным.Нехаммер добавил, что в ходе разговора о ситуации на Украине Путин заверил его в готовности допустить экспорт по морским портам. Помимо этого, российский президент подтвердил приверженность контрактам по подставкам газа в в Австрию, сказал канцлер.Разговор состоялся в пятницу во второй половине дня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220527/avstriya-1791106126.html
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в мире, австрия, украина, россия, владимир путин, карл нехаммер, вена, донбасс
18:24 27.05.2022
 
Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным серьезным и интенсивным

Канцлер Австрии Нехаммер заявил об интенсивном и серьезном разговоре с Путиным по Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКанцлер Австрии Карл Нехаммер
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер. Архивное фото
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине был очень интенсивным и серьёзным.
"Этот разговор, как и предыдущий, был очень интенсивным, очень серьёзным", - сказал Нехаммер журналистам в Вене после телефонного разговора с Путиным.
Нехаммер добавил, что в ходе разговора о ситуации на Украине Путин заверил его в готовности допустить экспорт по морским портам. Помимо этого, российский президент подтвердил приверженность контрактам по подставкам газа в в Австрию, сказал канцлер.
Разговор состоялся в пятницу во второй половине дня.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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В миреАвстрияУкраинаРоссияВладимир ПутинКарл НехаммерВенаДонбасс
 
 
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