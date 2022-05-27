https://ria.ru/20220527/avstriya-1791271957.html
Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным серьезным и интенсивным
Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным серьезным и интенсивным - РИА Новости, 27.05.2022
Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным серьезным и интенсивным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине был очень интенсивным и серьёзным. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:24
2022-05-27T18:24
2022-05-27T18:24
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ВЕНА, 27 мая - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине был очень интенсивным и серьёзным.Нехаммер добавил, что в ходе разговора о ситуации на Украине Путин заверил его в готовности допустить экспорт по морским портам. Помимо этого, российский президент подтвердил приверженность контрактам по подставкам газа в в Австрию, сказал канцлер.Разговор состоялся в пятницу во второй половине дня.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220527/avstriya-1791106126.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, украина, россия, владимир путин, карл нехаммер, вена, донбасс
Канцлер Австрии назвал разговор с Путиным серьезным и интенсивным
Канцлер Австрии Нехаммер заявил об интенсивном и серьезном разговоре с Путиным по Украине