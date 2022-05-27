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Основополагающий акт о взаимных отношениях между Россией и НАТО

Основополагающий акт о взаимных отношениях между Россией и НАТО - РИА Новости, 27.05.2022

Основополагающий акт о взаимных отношениях между Россией и НАТО

Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:05

2022-05-27T01:05

2022-05-27T01:05

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Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними. С окончанием "холодной войны" Москва рассчитывала установить с Западом прочный мир путем взаимных уступок. В 1990 году был заключен Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), в 1991 и 1993 годах – соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I и СНВ-II).Суть данных соглашений сводилась к уменьшению численности вооруженных сил, количества летальных вооружений, а также к выработке новой архитектуры безопасности, которая была призвана сменить биполярную систему международных отношений.Важнейшим условием стало поддержание паритета в военной сфере, но не за счет гонки вооружений. Бывшие противники анонсировали модель отношений, которая позволяла бы контролировать процесс сокращения наступательных потенциалов и одновременно укреплять сотрудничество в сфере безопасности.В 1994 году Россия наряду с другими постсоветскими государствами начала участвовать в программе НАТО "Партнерство ради мира". Однако было очевидно, что отношения с РФ как преемницей СССР и ядерной сверхдержавой требовали отдельного договора и механизма, который регулировал бы сферы военно-политического сотрудничества.Между Москвой и столицами Североатлантического союза постоянно обсуждался вопрос о целесообразности подготовки политически и юридически обязывающего документа, регламентирующего диалог по всему комплексу европейских проблем. Заявление Совета министров обороны стран НАТО, сделанное в декабре 1996 года, создало благоприятный фон для переговоров по этой теме. В нем было подчеркнуто, что альянс не имеет ни намерений, ни планов, ни причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеет необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерной политики этой организации, а также не предвидит необходимости делать это в будущем. Вслед за этим Брюссель выдвинул официальное предложение о начале рабочего диалога с Россией с целью выработки параметров отношений.В Москве было принято решение дать согласие на такой диалог. Стороны условились, что эта работа будет вестись от лица России министром иностранных дел Евгением Примаковым, а от НАТО – генеральным секретарем Хавьером Соланой. Подготовка документа продвигалась с большим трудом. Потребовались несколько раундов насыщенных консультаций и длительных переговоров. 27 мая 1997 года в Елисейском дворце в Париже (Франция) состоялась торжественная церемония подписания Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора. Подписи под документом поставили президент России Борис Ельцин, а также главы государств и правительств стран-членов НАТО и генеральный секретарь этой организации Хавьер Солана.Базовые положения Акта – приверженность обеих сторон долговременному и равноправному партнерству и сотрудничеству, отказу от применения силы или угрозы силой друг против друга, уважению суверенитета, независимости, территориальной целостности, нерушимости границ.В документе было закреплено положение о том, что Россия и НАТО более не рассматривают друг друга как противников.Были зафиксированы положения о трансформации НАТО в сторону развития его политических функций, переориентации на миротворчество и укрепление европейской составляющей, на пересмотр стратегической концепции.Подтверждалась важность укрепления ОБСЕ как основного инструмента предотвращения конфликтов и урегулирования кризисов, как единственной общеевропейской организации безопасности. Условлено, что Россия и НАТО будут действовать в пользу создания в Европе общего пространства безопасности и стабильности без разделительных линий.Взаимоотношения России и НАТО, согласно документу, регулируются создаваемым в рамках Совместного постоянного совета (СПС) механизмом консультаций, совместного принятия решений и совместных действий по их исполнению.Совет обеспечивает механизм для консультаций, координации и в максимально возможной степени, по мере необходимости, для совместных решений и действий в отношении вопросов безопасности, вызывающих общую озабоченность. При этом его компетенция не распространяется на внутренние вопросы России или НАТО и ее государств-членов.Было установлено, что Совместный постоянный совет является основной структурой консультаций между Россией и НАТО в периоды кризисов или каких-либо других ситуаций, оказывающих влияние на мир и стабильность. Чрезвычайные встречи Совета будут проводиться дополнительно к регулярным заседаниям с тем, чтобы провести срочные консультации в случае чрезвычайных ситуаций.Стороны также договорились, что Россия и НАТО будут незамедлительно проводить консультации в рамках Совместного постоянного совета в случае, если один из членов Совета усмотрит угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности.При этом положения Акта не давали России или НАТО никоим образом права вето по отношению к действиям другой стороны, а также не ущемляют и не ограничивают права России или НАТО принимать решения и действовать самостоятельно. Они не могут быть использованы как средство ущемления интересов других государств.Утверждалось, что Совместный постоянный совет будет проводить встречи на различных уровнях и в разных формах в зависимости от конкретного вопроса и пожеланий России и НАТО.В разделе "Военно-политические вопросы" были закреплены гарантии обеспечения стабильности и безопасности в Евроатлантическом регионе.Государства-члены НАТО подтвердили, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерную политику НАТО, а также не предвидят необходимости делать это в будущем.Было подтверждено обоюдное намерение поддерживать только такие военные потенциалы, которые соизмеримы с законными потребностями в области безопасности с учетом их международных обязательств, включая Договор об обычных вооруженных силах в Европе.Национальные уровни вооружений по ДОВСЕ должны устанавливаться с согласия всех стран-участниц договора, что означает, что такие уровни для любого государства потребуют согласия Москвы. Россия и НАТО высказались за рассмотрение вопроса о дальнейших сокращениях уровней вооружений в соответствии с изменениями в Европе.В документе было закреплено, что Североатлантический союз не будет осуществлять на территориях за пределами нынешних стран-членов альянса постоянного размещения существенных дополнительных, то есть иностранных боевых сил. При этом он будет полагаться на инфраструктуру, соответствующую только задачам усиления, которое предусмотрено лишь в случае защиты от угрозы агрессии и для действий по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН и руководящими принципами ОБСЕ. Учения должны проводиться в соответствии с адаптированным ДОВСЕ, на основе положений Венского документа 1994 года и взаимосогласованных мер транспарентности.Ключевое значение имело подтверждение обеими сторонами главной ответственности Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности.Основополагающий акт о взаимных отношениях между Российской Федерацией и НАТО не является юридически договорным документом и не подлежит ратификации подписавшими его государствами, а трактуется как "твердое обязательство" сторон, принятое на высшем политическом уровне. В развитие положений Основополагающего акта в 2002 году в Риме (Италия) принята Декларация глав государств и правительств РФ и стран-членов НАТО "Отношения Россия – НАТО: новое качество", согласно которой был учрежден Совет Россия – НАТО как механизм для консультаций, выработки консенсуса, сотрудничества, совместных решений и действий России и НАТО по широкому спектру вопросов безопасности в евроатлантическом регионе.У России и НАТО не раз возникали разногласия по ряду принципиальных вопросов. Речь идет о многочисленных нарушениях международного права, продвижении НАТО к российским рубежам, развитии военной инфраструктуры на территории новых членов, формировании европейского сегмента глобальной ПРО США, участии неядерных стран в ядерных учениях под эгидой блока.Случались ситуации, когда отношения прерывались – в 1999 году в связи с бомбардировками силами НАТО Югославии, в 2008 году после конфликта в Южной Осетии. Но настоящей "точкой невозврата" для отношений РФ и НАТО стал конфликт на Украине. Альянс в одностороннем порядке заморозил все практическое сотрудничество с Россией, оставив открытым лишь канал взаимодействия по политическим вопросам на посольском уровне.В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что отношения с альянсом носят удручающий характер. Россия с 1 ноября приостановила работу своего постпредства при НАТО, также с 1 ноября была приостановлена работа информационного бюро Североатлантического альянса в Москве. В конце 2021 года Москва опубликовала проект договора с США и их союзниками, в котором, в частности, настаивала на прекращении военного сотрудничества НАТО с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении альянса на восток. Конструктивного ответа на это так и не последовало. На фоне спецоперации России на Украине генсек НАТО Йенс Столтенберг в середине марта 2022 заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО не помешает усилению альянса на востоке из-за изменившейся ситуации. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что страны Североатлантического альянса продолжают придерживаться Основополагающего акта Россия – НАТО. В российском МИД заявили, что Москва "не доставит западным странам удовольствия" и не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, в мире, нато