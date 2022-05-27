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Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане - РИА Новости, 27.05.2022
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Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане
Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане - РИА Новости, 27.05.2022
Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане
Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:52
2022-05-27T09:52
в мире
афганистан
россия
николай патрушев
совет безопасности рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов – нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана, так и за его пределы. В основном речь идет о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ."По нашим оценкам, речь идет более чем о 1100 единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов разной степени исправности, до 350 артиллерийских орудиях, 500 минометов, 250 единиц противотанковых и зенитных комплексов, более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия", - добавил Патрушев.
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в мире, афганистан, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
09:52 27.05.2022
 
Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане

Секретарь Совбеза Патрушев: Запад бросил в Афганистане 300 тысяч единиц стрелкового оружия

© Фото : NATO / Sgt. Joe ParrishВоеннослужащие армии США во время учений в Афганистане
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : NATO / Sgt. Joe Parrish
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов – нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана, так и за его пределы. В основном речь идет о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"По нашим оценкам, речь идет более чем о 1100 единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов разной степени исправности, до 350 артиллерийских орудиях, 500 минометов, 250 единиц противотанковых и зенитных комплексов, более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия", - добавил Патрушев.
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