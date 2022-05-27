https://ria.ru/20220527/afganistan-1791038064.html

Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане

Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане - РИА Новости, 27.05.2022

Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане

Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:52

2022-05-27T09:52

2022-05-27T09:52

в мире

афганистан

россия

николай патрушев

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153032/76/1530327614_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_519d70c7cc297fdba09cb118fc42d320.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов – нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана, так и за его пределы. В основном речь идет о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ."По нашим оценкам, речь идет более чем о 1100 единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов разной степени исправности, до 350 артиллерийских орудиях, 500 минометов, 250 единиц противотанковых и зенитных комплексов, более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20211007/afganistan-1753468423.html

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан, россия, николай патрушев, совет безопасности рф