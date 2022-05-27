https://ria.ru/20220527/afganistan-1791038064.html
Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане
Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане - РИА Новости, 27.05.2022
Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане
Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:52
2022-05-27T09:52
2022-05-27T09:52
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов – нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана, так и за его пределы. В основном речь идет о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ."По нашим оценкам, речь идет более чем о 1100 единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов разной степени исправности, до 350 артиллерийских орудиях, 500 минометов, 250 единиц противотанковых и зенитных комплексов, более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20211007/afganistan-1753468423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, николай патрушев, совет безопасности рф
Патрушев рассказал, сколько оружия Запад бросил в Афганистане
Секретарь Совбеза Патрушев: Запад бросил в Афганистане 300 тысяч единиц стрелкового оружия
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Западная коалиция, бежав из Афганистана, бросила там более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов – нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана
, так и за его пределы. В основном речь идет о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении", - сказал Патрушев в пятницу в Душанбе
в ходе четвертого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза РФ
.
"По нашим оценкам, речь идет более чем о 1100 единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов разной степени исправности, до 350 артиллерийских орудиях, 500 минометов, 250 единиц противотанковых и зенитных комплексов, более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия", - добавил Патрушев.