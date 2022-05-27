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Еще двое топ-менеджеров покинули "Аэрофлот" - РИА Новости, 27.05.2022
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Еще двое топ-менеджеров покинули "Аэрофлот"
Еще двое топ-менеджеров покинули "Аэрофлот" - РИА Новости, 27.05.2022
Еще двое топ-менеджеров покинули "Аэрофлот"
Еще двое топ-менеджеров покинули свои должности в "Аэрофлоте" - замгендиректора по информационным технологиям Сергей Крылов и замгендиректора по... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:50
2022-05-27T15:50
экономика
аэрофлот
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Еще двое топ-менеджеров покинули свои должности в "Аэрофлоте" - замгендиректора по информационным технологиям Сергей Крылов и замгендиректора по административному управлению Василий Авилов, следует из материалов компании."Прекратить полномочия члена правления ПАО "Аэрофлот" и исключить из состава правления ПАО "Аэрофлот" Авилова Василия Николаевича, в связи с увольнением из ПАО "Аэрофлот" 19 мая 2022 года... Прекратить полномочия члена правления ПАО "Аэрофлот" и исключить из состава правления ПАО "Аэрофлот" Крылова Сергея Анатольевича", - говорится в материалах.После начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля компанию покинули экс-гендиректор Михаил Полубояринов, экс-замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, экс-гендиректор дочерней "Победы" Андрей Калмыков.
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экономика, аэрофлот, россия
15:50 27.05.2022
 
Еще двое топ-менеджеров покинули "Аэрофлот"

Заместители гендиректора "Аэрофлота" Крылов и Авилов покинули должности в компании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Еще двое топ-менеджеров покинули свои должности в "Аэрофлоте" - замгендиректора по информационным технологиям Сергей Крылов и замгендиректора по административному управлению Василий Авилов, следует из материалов компании.
"Прекратить полномочия члена правления ПАО "Аэрофлот" и исключить из состава правления ПАО "Аэрофлот" Авилова Василия Николаевича, в связи с увольнением из ПАО "Аэрофлот" 19 мая 2022 года... Прекратить полномочия члена правления ПАО "Аэрофлот" и исключить из состава правления ПАО "Аэрофлот" Крылова Сергея Анатольевича", - говорится в материалах.
После начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля компанию покинули экс-гендиректор Михаил Полубояринов, экс-замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, экс-гендиректор дочерней "Победы" Андрей Калмыков.
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