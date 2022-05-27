https://ria.ru/20220527/aeroflot-1791194926.html

Еще двое топ-менеджеров покинули "Аэрофлот"

Еще двое топ-менеджеров покинули "Аэрофлот" - РИА Новости, 27.05.2022

Еще двое топ-менеджеров покинули "Аэрофлот"

Еще двое топ-менеджеров покинули свои должности в "Аэрофлоте" - замгендиректора по информационным технологиям Сергей Крылов и замгендиректора по... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:50

2022-05-27T15:50

2022-05-27T15:50

экономика

аэрофлот

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Еще двое топ-менеджеров покинули свои должности в "Аэрофлоте" - замгендиректора по информационным технологиям Сергей Крылов и замгендиректора по административному управлению Василий Авилов, следует из материалов компании."Прекратить полномочия члена правления ПАО "Аэрофлот" и исключить из состава правления ПАО "Аэрофлот" Авилова Василия Николаевича, в связи с увольнением из ПАО "Аэрофлот" 19 мая 2022 года... Прекратить полномочия члена правления ПАО "Аэрофлот" и исключить из состава правления ПАО "Аэрофлот" Крылова Сергея Анатольевича", - говорится в материалах.После начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля компанию покинули экс-гендиректор Михаил Полубояринов, экс-замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, экс-гендиректор дочерней "Победы" Андрей Калмыков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, аэрофлот, россия