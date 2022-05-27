Еще двое топ-менеджеров покинули "Аэрофлот"
Заместители гендиректора "Аэрофлота" Крылов и Авилов покинули должности в компании
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Еще двое топ-менеджеров покинули свои должности в "Аэрофлоте" - замгендиректора по информационным технологиям Сергей Крылов и замгендиректора по административному управлению Василий Авилов, следует из материалов компании.
"Прекратить полномочия члена правления ПАО "Аэрофлот" и исключить из состава правления ПАО "Аэрофлот" Авилова Василия Николаевича, в связи с увольнением из ПАО "Аэрофлот" 19 мая 2022 года... Прекратить полномочия члена правления ПАО "Аэрофлот" и исключить из состава правления ПАО "Аэрофлот" Крылова Сергея Анатольевича", - говорится в материалах.
После начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля компанию покинули экс-гендиректор Михаил Полубояринов, экс-замгендиректора по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов, экс-гендиректор дочерней "Победы" Андрей Калмыков.
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