https://ria.ru/20220527/adygeya-1791242364.html

В год столетия Адыгеи в республике строят и реконструируют 160 объектов

В год столетия Адыгеи в республике строят и реконструируют 160 объектов - РИА Новости, 27.05.2022

В год столетия Адыгеи в республике строят и реконструируют 160 объектов

В год 100-летия Адыгеи при поддержке федеральных властей в республике строятся и реконструируются 160 объектов, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:29

2022-05-27T17:29

2022-05-27T17:30

общество

мурат кумпилов

дмитрий чернышенко

республика адыгея

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 27 мая – РИА Новости. В год 100-летия Адыгеи при поддержке федеральных властей в республике строятся и реконструируются 160 объектов, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.В рамках рабочего визита в Адыгею вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко обсудил с главой республики Муратом Кумпиловым ход подготовки празднования 100-летия государственности региона."Праздник – это хороший повод для сдачи объектов инфраструктуры и различных позитивных преобразований. Главное – чтобы жители республики могли почувствовать позитивный эффект от проделанной работы. В юбилейный год при поддержке правительства России ведется строительство и реконструкция 160 важнейших для граждан объектов. Это касается строительства школ, медицинских центров, поликлиник, ФАПов, дорог, работы по благоустройству – все, что соответствовало запросам граждан. Общая сумма финансирования из федерального бюджета на этот год составляет почти 15 миллиардов рублей, а всего за три года с учетом дотаций республике было направлено около 55 миллиардов рублей", - приводит пресс-служба слова Чернышенко, сказанные в ходе встречи.Сообщается, что в рамках инфраструктурной части подготовки к торжествам обновлены республиканская картинная галерея, Адыгейский республиканский колледж искусств, Центр народной культуры Адыгеи, а также Адыгейская республиканская детская школа искусств. В сентябре в Москве пойдут Дни Адыгеи и совместный концерт в Большом Кремлевском дворце творческих коллективов Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии."Мы очень заинтересованы в том, чтобы празднование столетия республики прошло на достойном уровне и стало запоминающимся событием в общественно-культурной жизни нашей страны", - сказал в ходе встречи Кумпилов, чьи слова приводит пресс-служба.Чернышенко отметил, что это празднование должно привлечь к региону внимание инвесторов, заинтересованных в совместной реализации интересных проектов, в том числе в сфере туризма, отмечается в документе.

https://ria.ru/20220527/adygeya-1791240529.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мурат кумпилов, дмитрий чернышенко, республика адыгея