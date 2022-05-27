https://ria.ru/20220527/adygeya-1791240529.html
Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее
Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее - РИА Новости, 27.05.2022
Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко проверил работу центра управления региона в Адыгее и договорился с руководством республики о сотрудничестве с федеральным... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:24
2022-05-27T17:24
2022-05-27T17:24
общество
республика адыгея
мурат кумпилов
дмитрий чернышенко
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КРАСНОДАР, 27 мая – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко проверил работу центра управления региона в Адыгее и договорился с руководством республики о сотрудничестве с федеральным координационным центром, сообщает пресс-служба зампредседателя правительства.В рамках рабочего визита в Адыгею Чернышенко совместно с главой республики Муратом Кумпиловым посетили Центр управления регионом (ЦУР)."Мы видим, что в Адыгее процесс выстроен и отлажен - количество запросов сравнительно небольшое. Это говорит о том, что население в целом удовлетворено состоянием социальной сферы, а возникающие проблемы решаются оперативно. Договорились с Муратом Кумпиловым о сотрудничестве региона с Координационным центром правительства, чтобы максимально полно использовать представленные у нас цифровые инструменты", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.Отмечается, что с момента запуска в декабре 2020 года ЦУРов во всех регионах страны скорость отработки обращений граждан увеличилась в несколько раз.С ноября 2020 года в ЦУРе Адыгеи зарегистрировано более 32 тысяч обращений. Основные сферы, волнующие жителей республики – благоустройство, здравоохранение, качество дорог и жилищно-коммунальных услуг.
https://realty.ria.ru/20220124/adygeya-1769205388.html
республика адыгея
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика адыгея, мурат кумпилов, дмитрий чернышенко
Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее
Вице-премьер Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее
КРАСНОДАР, 27 мая – РИА Новости.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко проверил работу центра управления региона в Адыгее и договорился с руководством республики о сотрудничестве с федеральным координационным центром, сообщает
пресс-служба зампредседателя правительства.
В рамках рабочего визита в Адыгею Чернышенко совместно с главой республики Муратом Кумпиловым
посетили Центр управления регионом (ЦУР).
"Мы видим, что в Адыгее процесс выстроен и отлажен - количество запросов сравнительно небольшое. Это говорит о том, что население в целом удовлетворено состоянием социальной сферы, а возникающие проблемы решаются оперативно. Договорились с Муратом Кумпиловым о сотрудничестве региона с Координационным центром правительства, чтобы максимально полно использовать представленные у нас цифровые инструменты", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.
Отмечается, что с момента запуска в декабре 2020 года ЦУРов во всех регионах страны скорость отработки обращений граждан увеличилась в несколько раз.
С ноября 2020 года в ЦУРе Адыгеи зарегистрировано более 32 тысяч обращений. Основные сферы, волнующие жителей республики – благоустройство, здравоохранение, качество дорог и жилищно-коммунальных услуг.