Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/adygeya-1791240529.html
Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее
Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее - РИА Новости, 27.05.2022
Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко проверил работу центра управления региона в Адыгее и договорился с руководством республики о сотрудничестве с федеральным... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:24
2022-05-27T17:24
общество
республика адыгея
мурат кумпилов
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_1ef3d1dc183b51aac847c672961a050f.jpg
КРАСНОДАР, 27 мая – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко проверил работу центра управления региона в Адыгее и договорился с руководством республики о сотрудничестве с федеральным координационным центром, сообщает пресс-служба зампредседателя правительства.В рамках рабочего визита в Адыгею Чернышенко совместно с главой республики Муратом Кумпиловым посетили Центр управления регионом (ЦУР)."Мы видим, что в Адыгее процесс выстроен и отлажен - количество запросов сравнительно небольшое. Это говорит о том, что население в целом удовлетворено состоянием социальной сферы, а возникающие проблемы решаются оперативно. Договорились с Муратом Кумпиловым о сотрудничестве региона с Координационным центром правительства, чтобы максимально полно использовать представленные у нас цифровые инструменты", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.Отмечается, что с момента запуска в декабре 2020 года ЦУРов во всех регионах страны скорость отработки обращений граждан увеличилась в несколько раз.С ноября 2020 года в ЦУРе Адыгеи зарегистрировано более 32 тысяч обращений. Основные сферы, волнующие жителей республики – благоустройство, здравоохранение, качество дорог и жилищно-коммунальных услуг.
https://realty.ria.ru/20220124/adygeya-1769205388.html
республика адыгея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741328523_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_f36018abddad8610b25321d5fd0e6f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика адыгея, мурат кумпилов, дмитрий чернышенко
17:24 27.05.2022
 
Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее

Вице-премьер Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 мая – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко проверил работу центра управления региона в Адыгее и договорился с руководством республики о сотрудничестве с федеральным координационным центром, сообщает пресс-служба зампредседателя правительства.
В рамках рабочего визита в Адыгею Чернышенко совместно с главой республики Муратом Кумпиловым посетили Центр управления регионом (ЦУР).
"Мы видим, что в Адыгее процесс выстроен и отлажен - количество запросов сравнительно небольшое. Это говорит о том, что население в целом удовлетворено состоянием социальной сферы, а возникающие проблемы решаются оперативно. Договорились с Муратом Кумпиловым о сотрудничестве региона с Координационным центром правительства, чтобы максимально полно использовать представленные у нас цифровые инструменты", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.
Отмечается, что с момента запуска в декабре 2020 года ЦУРов во всех регионах страны скорость отработки обращений граждан увеличилась в несколько раз.
С ноября 2020 года в ЦУРе Адыгеи зарегистрировано более 32 тысяч обращений. Основные сферы, волнующие жителей республики – благоустройство, здравоохранение, качество дорог и жилищно-коммунальных услуг.
Вид на город Майкоп - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 10:22
Власти: Адыгея в год 100-летия покажет реализацию инфраструктурных проектов
 
ОбществоРеспублика АдыгеяМурат КумпиловДмитрий Чернышенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала