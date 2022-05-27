https://ria.ru/20220527/adygeya-1791240529.html

Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее

Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее - РИА Новости, 27.05.2022

Чернышенко проверил работу Центра управления регионом в Адыгее

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко проверил работу центра управления региона в Адыгее и договорился с руководством республики о сотрудничестве с федеральным... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T17:24

2022-05-27T17:24

2022-05-27T17:24

общество

республика адыгея

мурат кумпилов

дмитрий чернышенко

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КРАСНОДАР, 27 мая – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко проверил работу центра управления региона в Адыгее и договорился с руководством республики о сотрудничестве с федеральным координационным центром, сообщает пресс-служба зампредседателя правительства.В рамках рабочего визита в Адыгею Чернышенко совместно с главой республики Муратом Кумпиловым посетили Центр управления регионом (ЦУР)."Мы видим, что в Адыгее процесс выстроен и отлажен - количество запросов сравнительно небольшое. Это говорит о том, что население в целом удовлетворено состоянием социальной сферы, а возникающие проблемы решаются оперативно. Договорились с Муратом Кумпиловым о сотрудничестве региона с Координационным центром правительства, чтобы максимально полно использовать представленные у нас цифровые инструменты", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.Отмечается, что с момента запуска в декабре 2020 года ЦУРов во всех регионах страны скорость отработки обращений граждан увеличилась в несколько раз.С ноября 2020 года в ЦУРе Адыгеи зарегистрировано более 32 тысяч обращений. Основные сферы, волнующие жителей республики – благоустройство, здравоохранение, качество дорог и жилищно-коммунальных услуг.

https://realty.ria.ru/20220124/adygeya-1769205388.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, республика адыгея, мурат кумпилов, дмитрий чернышенко