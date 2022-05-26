https://ria.ru/20220526/zasedanie-1790752070.html

Источник раскрыл дату голосования в СБ ООН об усилении санкций против КНДР

Источник раскрыл дату голосования в СБ ООН об усилении санкций против КНДР - РИА Новости, 26.05.2022

Источник раскрыл дату голосования в СБ ООН об усилении санкций против КНДР

Голосование по проекту резолюции США об усилении санкций против КНДР ожидается в четверг, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T01:30

2022-05-26T01:30

2022-05-26T02:19

в мире

кндр (северная корея)

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:518:4946:3300_1920x0_80_0_0_9fdb8bf66eb348629046143b16bc8c65.jpg

ООН, 26 мая – РИА Новости. Голосование по проекту резолюции США об усилении санкций против КНДР ожидается в четверг, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.Ранее в графике заседаний Совбеза появилось заседание по КНДР, оно намечено на вторую половину дня четверга.Как отмечается в проекте резолюции, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, Совбез самым решительным образом осуждает запуск межконтинентальной баллистической ракеты, осуществленный КНДР 24 марта, а также серию других недавних запусков баллистических ракет Северной Кореи.Проект ссылается на текст резолюции 2397 от 2017 года, в котором говорится: если КНДР проведет новое ядерное испытание или пуск баллистической ракеты, способной доставить заряд на межконтинентальную дальность, либо испытание или пуск, ведущие к разработке такой баллистической ракеты, то Совет Безопасности примет меры для дальнейшего ограничения экспорта нефти в КНДР.Проект резолюции снижает объем допустимой поставки сырой нефти Пхеньяну. Если до этого СБ ООН разрешал поставлять Серверной Корее в течение года 4 миллиона баррелей, или 525 тысяч тонн сырой нефти, то нынешний проект сокращает этот объем до 3 миллионов баррелей или 393 750 тонн.Если ранее СБ позволял в течение года поставлять КНДР до 500 тысяч баррелей продуктов переработки нефти в год (включая дизельное топливо и керосин), то в нынешнем проекте предлагается снизить объем до 375 тысяч баррелей или 46 875 тонн.Совет Безопасности, согласно проекту, постановляет, что КНДР прекращает экспорт минерального топлива, нефтепродуктов и продуктов их перегонки; битумных веществ; минерального воска, часов и запчастей для них, и что все государства-члены должны запретить закупку вышеупомянутых предметов из КНДР.В тексте также говорится, что все государства-члены ООН должны запретить прямую или косвенную поставку, продажу или передачу КНДР всего табака и табачных изделий. Проект резолюции также запрещает закупку у КНДР или содействовать закупке услуг, связанных с информационно-коммуникационными технологиями.

https://ria.ru/20220525/kndr-1790719953.html

https://ria.ru/20220525/oborona-1790527643.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, кндр (северная корея), оон